Thompsonov tim odgovorio supetarskoj gradonačelnici: "Nismo ni iskazali interes za koncert"

Nakon što je supetarska gradonačelnica Ivana Marković kazala da ne bi dozvolila Thompsonov koncert, oglasio se njegov tim.

"U posljednje vrijeme svjedočimo javnim istupima gradonačelnice Supetra Ivane Marković o navodnom koncertu M. P. Thompsona na Braču. Naglašavamo da Thompsonov tim, kao ni sam izvođač, nisu tražili termin niti trenutno iskazali interes za koncert. Zbog toga je zaista nevjerojatno ovo ničim izazvano dodvoravanje svojim istomišljenicima i iskazivanje mržnje kroz izjave o događaju koji u planu nije ni postojao.

Jasno nam je da se u nedostatku ideja za vođenje grada i izostanku konkretnih projekata pokušavaju skupljati poeni kod istomišljenika napadima na Thompsona ne bi li se u političkom smislu napredovalo, ali takva retorika postala je već potpuno prozirna demagogija", poručili su preko Facebook stranice.