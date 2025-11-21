Ranko Ostojić: "Thompsonov tim je oduševljen svakim pozivom na zabranu, to je njima PR priča o izmišljenim neprijateljima"

Ponovno se ne smiruju strasti oko Marka Perkovića Thompsona, njegovih koncerata, ustaša i partizana. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković rekla je da bi i ona zabranila Thompsonov koncert, a pjevač joj je brže-bolje uzvratio da koncert u Supetru nisu ni tražili.

Thompson večeras pjeva u Osijeku, a drugog koncerta u Zagrebu po svoj prilici - neće biti. Malo su popustile tenzije na društvenim mrežama i izgleda da su se Thompsonovi prijatelji i neprijatelji umorili od svađe.

Nakon izjava Ivane Marković, za komentar smo pitali i Ranka Ostojića.

"Marko Perković Thompson nije humanitarac nego pjevač “pastirskog rocka” i navodno domoljubnog žanra! Kao što cajke bude zanos tako i njegove pjesme sličnu publiku dovode u euforično stanja! Nije problem koncerata na kojima on, za ozbiljan novac "prodaje" svoje uratke, nego ustašluka koji potiče", oštro komentira Ostojić za Dalmaciju Danas.

"I njegov tim je oduševljen svakim pozivom na zabranu (jasno je tko bi i što trebao na tim koncertima sankcionirati), jer to koriste za PR priču o izmišljenim neprijateljima domovine i ljubiteljima Juge koja je njemu itekako potrebna, dok su ovi koje naziva neprijateljima tu državu odavno zaboravili", kaže Ostojić.