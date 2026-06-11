Šok brojke: Dobit firme naše voditeljice pala za 97,5 posto

Dobit firme 'DPR' u vlasništvu voditeljice emisije 'Dobro jutro Hrvatska', Doris Pinčić Guberović (37), pala je za 97,50 posto u odnosu na prethodnu godinu. Firma je ostvarila neto dobit od 476 eura, a broj zaposlenih nije se mijenjao - u tvrtki radi samo Doris, koja je direktorica i jedina članica.

Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 42.953 eura, što je smanjenje od 43,11 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci FINA-e. Kada se u obzir uzmu prethodne godine, primjerice 2022., Dorisina tvrtka tada je ostvarila ukupni godišnji prihod u iznosu od 185.673,90 eura što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -12.568,98 eura u odnosu na 2021. kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 198.242,88 €, piše Story.

Tvrtku je Doris osnovala 2015., a primarna djelatnost je proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa. DPR su početna slova njenog imena i prezimena, kao i prezimena njenog bivšeg supruga Borisa Rogoznice.

Inače, Doris je majka troje djece. Iz prijašnjeg braka s glazbenikom Borisom ima sina Donata i kćer Gitu, a u rujnu 2023. rodila je kćer Divnu, koju je dobila u braku sa suprugom Davorom Guberovićem. Par se vjenčao u studenom 2022.