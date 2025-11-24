Dalija Orešković "udarila" po Thompsonu i Crkvi: "Glavni cilj ovog moćnog propagandnog stroja je uzvikivanje za dom spremni i širenje ustaške ideologije"

Dalija Orešković oglasila se na svojoj Facebook stranici o Thompsonovom koncertu.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

Thompson i Crkva u slavlju Ante Pavelića, a ne Isusa!

Najavom da će i 27. prosinca 2025.g. u Areni pjevati bojnu Čavoglave, Thompson je pokazao da bit njegovih koncerata nije glazba, niti pjesme poput Lijepa li si ili Vjetre s Dinare. Čak i onima krajnje dobronamjernima, zavedenima ili naivnima sada bi trebalo biti jasno da je glavni cilj ovog moćnog propagandnog stroja uzvikivanje za dom spremni i širenje ustaške ideologije. Što to govori o nama Hrvatima, posebno u vrijeme Božića?

Za očekivati je da će se koncert 27. prosinca 2025.g. odužiti i iza ponoći, u datum smrti Ante Pavelića. Upravo su na to Thompson i njegova sljedba ciljali. Za kršćane je na taj dan ujedno i blagdan nevine dječice. U glavnom gradu Hrvatske u kojem je ujedno i sjedište naše katoličke Crkve, treštat će poklič pod kojim su se ubijali i u koncentracijske logore slali ljudi druge rase i vjere. Zar je to u duhu Isusa?

Crkva se ne može ograditi od Thompsonovih koncerata i reći da s njima nema veze. Hipodrom je počeo s molitvom koju je predvodio svećenik. Kaptol je slao poruke da je taj koncert bio duhovna obnova na čije plodove treba računati. Gvardijan Marinko Vukman se na misi u Sinju pozvao na Thompsona kada je onima koji se nisu svrstali uz njegov za dom spremni poručio neka pate i neka u patnji umru.

Crkva, u osobi svećenika Slavena Milanovića Litre bila je uz Thompsona kada se dogovaralo da će mu HDZ isplatiti onih pola milijuna eura ukradenog novca iz afere Fimi media u vrijeme Ive Sanadera.

Stoga je Crkva suodgovorna za poruke koje se s Thompsonovih koncerata šalju i za posljedice koje s time nastaju u državi i društvu.

Umjesto da s oltara čujemo humane i civilizacijski pristojne poruke i pozive vjernicima da ne uzvraćaju s pokličem koji nas svrstava na moralno dno, Crkva hrani taj krivi narativ o Thompsonu koji utjelovljuje domoljublje, zajedništvo i vjeru.

Odšuti li Crkva i time dopusti da Thompson, njezin miljenik, mesija od dron spektakla, blagdan nevine dječice proslavi uz poklič ustaških koljača, pokazat će da su Crkvi i Thompsonu Ante Pavelić i profit koji se stvara na mržnji, važniji od Isusa.