VIDEO Thompson o Tomaševiću: "Ponaša se poput šerifa. Povuć ćemo puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti"

Marko Perković Thompson je večeras poslao poruku Tomislavu Tomaševiću, gradonačelniku Grada Zagreba.
"Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je zabranu održavanja koncerta u zagrebačkoj Areni te je potvrdio da je to isključivo njegova odluka. Ta njegova odluka je u maniri šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se radi o napadu na pravni poredak RH jer ne poštuje odluke suda. Borili smo se za neovisnu i ravnopravnu državu. Povuć ćemo puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", kazao je večeras Thompson.
