Sada se zna što je Sigurdssona izbacilo iz "takta". "Ljudi ga nikad nisu takvog vidjeli"

Hrvatska i Njemačka u petak u 17:45 u danskom Herningu igraju utakmicu polufinala Europskog prvenstva u rukometu. Dan uoči susreta održana je konferencija za medije na kojoj su bila oba izbornika te po jedan igrač. Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson bijesan je na Europski rukometni savez (EHF) zbog očajnih uvjeta i brutalnog rasporeda na aktualnom Euru u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

Reporter Nove TV Ivan Forjan objavama na društvenim mrežama otkrio je da su hrvatski rukometaši spavali na podu autobusa te da su tijekom turnira u hrani pronašli crva i plastiku. Hrvatski rukometni savez je u priopćenju potvrdio da je organizator turnira "tijekom noći odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sigurdsson je u svojoj žestokoj izjavi naglasio natrpani raspored i malo vremena za odmor, dok je njemački izbornik Alfred Gislason rekao da razumije bijes svog sunarodnjaka, kolege i suparnika, piše Index.

Što je točno naljutilo Sigurdssona?

Reporter Nove TV Ivan Forjan nalazi se u Herningu, odakle se javio u Dnevniku Nove TV. Otkrio je da su hrvatski rukometaši do srijede navečer bili uvjereni da će spavati u Herningu, gdje igraju polufinale protiv Njemačke. Međutim, onda im je priopćeno da moraju ići 40 kilometara dalje, u drugi grad Silkeborg. Tvrdi da je to konkretna situacija zbog koje je Sigurdsson poludio.

"Odjednom im je priopćeno da moraju ići 40 kilometara dalje, u Silkeborg. To nije na putu do Herninga, nego se, kada dođete do njega, morate još dodatnih pedesetak minuta voziti do Silkeborga. Kada je to doznao Dagur Sigurdsson, zaista je poludio. Kažu ljudi oko njega da ga nikad nisu takvog vidjeli", izjavio je Forjan u Dnevniku Nove TV.

"Nisam imao vremena razmišljati o utakmici. Došli smo u Dansku u 14:30, a morao sam doći ovamo. Nismo locirani u blizini dvorane. Imao sam vožnju od 35 minuta za ovaj cirkus, i moram se vratiti 35 minuta.

Nisam mogao održati trening s ekipom. Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast food. Ne mare za kvalitetu, već samo prodaju. Naprave dobar show i dobru pressicu. Nema veze što smo imali vožnju od četiri sata iz Malmöa. Bili smo u grupi u Malmöu i imali smo dva dana manje za odigrati sedam utakmica. Tko zna išta o sportu, zna da je to previše za igrače.

Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus kao kokoši i dobace do ovdje, gdje smo jako daleko od svega. Onda sam morao doći ovamo odraditi press konferenciju. Mi smo u polufinalu. Ovo je šokantno i skandalozno. Hvala vam svima. Bit ću sretan kada budem mogao otići", rekao je Sigurdsson u uvodnoj riječi.

Odgovor EHF-a

"Europska rukometna federacija uvažava kritike rasporeda natjecanja. Raspored za EHF EURO dogovara se između organizatora i EHF-a znatno prije početka prvenstva.

U tom procesu odlučivanja uključena su sva relevantna tijela dionika, odnosno Nations Board koji predstavlja nacionalne saveze. Raspored je poznat svim reprezentacijama najkasnije prilikom ždrijeba završnog turnira, više od šest mjeseci prije turnira.

Uvažava se da se reprezentacije koje dolaze iz Malmöa suočavaju s izazovnijom situacijom. Međutim, treba napomenuti da su na prethodnim prvenstvima reprezentacije imale slične rasporede, primjerice 2018. na EHF EURU u domaćinstvu Hrvatske", navodi EHF.

"Što se tiče hotela za reprezentacije u Silkeborgu, EHF i organizacijski odbor dosad su dobivali isključivo pozitivne povratne informacije. Silkeborg je odabran kao hotel za hrvatsku delegaciju kako bi se ponudili identični uvjeti za dva polufinalista koji igraju jedan protiv drugoga, Njemačku i Hrvatsku. Hrvatska delegacija o tome je naknadno obaviještena u srijedu navečer.

Nešto dulja putovanja na međunarodnim prvenstvima nisu neuobičajena. Na IHF Svjetskom prvenstvu za muškarce 2025, Hrvatska je bila smještena u Karlovcu te je potom putovala u Zagreb na svoje utakmice.

Medijski raspored za sve reprezentacije, kako ga određuje Europska rukometna federacija, svim reprezentacijama se komunicira unaprijed. Nakon EHF EURA 2026, Europska rukometna federacija će zajedno s organizatorima pažljivo evaluirati organizaciju prvenstva i donijeti odgovarajuće zaključke", stoji u objavi EHF-a.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore