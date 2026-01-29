Njemački izbornik jasno rekao što misli o Sigurdssonovim kritikama na račun EHF-a

Islanđanin na klupi hrvatske rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, ošto je isupio prema EHF-u, koji je itekako otežao ovaj turnir našim rukometašima.

Naime, uoči odlučujuće utakmice za prolazak u polufinale, Hrvatska nije imala niti 24 odmora.

Potom je prema Danskoj i Herningu, gdje će se igrati polufinale protiv Nijemaca ovog petka (17.45 sati), Hrvatska morala provesti u busu više od četiri sata.

Osim toga, niti kvaliteta hrane nije na nivou vrhunskih sportaša, a sve to izazvalo je ljutnju Dagura Sigurdssona.

'Imali smo grupu u Malmöu. Dan odmora manje od ostalih. Svi koji su igrali rukomet znaju da je to vraški premalo. Jutro kasnije stavili su nas u kutiju kao kokoške, a nakon toga moram ići na press-konferenciju, a zatim se vratiti u hotel i vidjeti jesu li mi igrači zdravi? Ovo je apsolutno šokantno, skandalozno. Bit ću sretan kada budem mogao otići odavde. Nisam imao vremena razmišljati o utakmici. Došli smo u 14:30, a morao sam doći ovdje. Nismo locirani tu. Imao sam vožnju od 35 minuta za ovaj cirkus, i moram se vratiti 35 minuta. Nisam trenirao s ekipom. Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast food.

Ne mare za kvalitetom već samo prodaju. Naprave dobar show, dobru pressicu. Nema veze što smo imali vožnju od 4 sata iz Malmöa. Bili smo u grupi u Malmöu i imali smo dvije utakmice manje za odigrati 7 utakmica. Tko zna išta o sportu zna da je to previše. Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus i dobace do ovdje gdje smo jako daleko od svega. Onda sam moramo doći ovdje odraditi press konferenciju. Mi smo u polufinalu. Ovo je sramota. Hvala Vam svima. Recite kad mogu otići', rekao je Sigurdsson.

Pred novinarima ovog četvrtka bio je i njegov sunardonjak, Alfred Gislason, koji vodi Njemačku. Bio je kratak i jasan.

'Hrvatska je morala igrati dva dana zaredom i putovati, stoga ga razumijem. Organizacija nije idealna, u pravu je po tom pitanju. Žao mi je zbog toga', rekao je Gislason.