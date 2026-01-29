Sigurdsson bijesan: Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je plasman u polufinale Europskog prvenstva, no uoči velike utakmice protiv Njemačke fokus s terena preusmjerio se na ozbiljne organizacijske probleme i odnos Europske rukometne federacije prema hrvatskoj reprezentaciji.

Naime, hrvatski rukometaši suočili su se s, blago rečeno, neprihvatljivim uvjetima putovanja i smještaja. Umjesto uobičajene logistike kakvu imaju ostale reprezentacije, naši su igrači na put dug gotovo pet sati iz Švedske prema danskom Herningu poslani autobusom. Tijekom puta dio reprezentativaca bio je prisiljen odmarati na podu, što je izazvalo ogorčenje unutar ekipe i stručnog stožera.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da je Hrvatska jedina polufinalna reprezentacija koja nije smještena u Herningu, gradu domaćinu završnice, već čak 40 kilometara dalje, čime je dodatno opterećen ionako gust raspored uoči ključne utakmice.

Reakcija nije izostala. Izbornik Dagur Sigurdsson odlučio je povući jasan i simboličan potez te bojkotirati službeno EHF-ovo medijsko druženje s predstavnicima europskih medija, šaljući poruku nezadovoljstva tretmanom koji je, prema njegovu mišljenju, ispod razine natjecanja ovakvog značaja.

Unatoč svemu, hrvatski rukometaši ostaju usmjereni na ono najvažnije – polufinalni ogled s Njemačkom i borbu za novo veliko finale, svjesni da se najveći odgovor daje upravo na terenu.

Nakon svega i Dagur Sigurdsson je odlučio potegnuti značajan potez – bojkotirati službeno EHF-ovo druženje s medijima iz cijele Europe.

"Nisam imao vremena razmišljati o utakmcii. Došli smo u 14:30, a morao sam doći ovdje. Nismo locirani tu. Imao sam vožnju od 35 minuta za ovaj cirkus, i moram se vratiti 35 minuta. Nisam trenirao s ekipom. Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast food. Ne mare za kvalitetom već samo prodaju. Naprave dobar show, dobru pressicu. Nema veze što smo imali vožnju od 4 sata iz Malmoa. Bili smo u grupi u Malmou i imali smo dvije utakmice manje za odigrati 7 utakmica. Tko zna išta o sportu zna da je to previše.

Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus i dobace do ovdje gdje smo jako daleko od svega. Onda sam moramo doći ovdje odraditi press konferenciju. Mi smo u polufinalu. Ovo je sramota. Hvala Vam svima. Recite kad mogu otići.", rekao je Sigurdsson.

Maja Oštro Flis javila se za riječ nakon izlaganja Dagura Sigurdssona te ga upitala kakav je plan za nastavak natjecanja. Islandski izbornik pritom nije skrivao nezadovoljstvo okolnostima u kojima se njegova momčad nalazi.

– Mi nemamo alate da riješimo ovu situaciju. Raspored je nevjerojatan – igramo dva dana zaredom, imamo dan manje za odmor i pritom nas čeka putovanje. Neke druge reprezentacije su u hotelu i imaju znatno bolje uvjete za pripremu polufinala. Ne mogu to prihvatiti. Znam da je organizacija zahtjevna, ali kada postane nepoštena prema jednima, onda se moram oglasiti. Do sada se nismo žalili, no kada se probudiš i znaš da te čeka ovakvo putovanje, to jednostavno nije u redu. A onda još moraš doći i na ovu press-konferenciju. To nije moguće. Ipak, nadam se da će sutrašnja utakmica biti dobra – poručio je Sigurdsson. Islandski izbornik Dagur Sigurdsson otvoreno je poručio kako njegovoj momčadi nedostaju konkretni alati za borbu protiv situacija koje su ih zadesile na Europskom prvenstvu. Naglasio je da nisu prigovarali činjenici da su u turnir ušli dva dana kasnije od ostalih reprezentacija, ali je dodao kako postoje trenuci u kojima je, zbog niza okolnosti, prisiljen javno reagirati i iznijeti svoje stavove. Pritom se nije želio upuštati u kritiku organizacijske strane natjecanja, uključujući i prehranu, iako je, kako je dao naslutiti, i tu bilo problema. Uz primjetnu dozu cinizma kratko je zaključio da je hrana bila dobra. Osvrćući se na slučaj s crvima u hrani, islandski izbornik poručio je kako se ne želi dodatno žaliti jer to, kako je naglasio, nije njegov najveći problem. Istaknuo je da su ključni problemi vrijeme i osjećaj nepoštovanja prema momčadi. Dodao je kako su sve reprezentacije jele u istom hotelu te da je njemu osobno sve bilo u redu, ali nije želio govoriti u ime ostalih. Na novinarsko pitanje zbog čega smatra da baš Hrvatska nije bila poštovana, kratko je odgovorio da na to pitanje ne može dati odgovor.Na konferenciji za novinare obratio se i hrvatski reprezentativac Josip Šimić, koji je također komentirao posljednja zbivanja. Naglasio je da su igrači maksimalno fokusirani na svoje obveze te da zbog toga situacije doživljavaju drukčije. Istaknuo je kako je iscrpljenost normalna i da se s njom susreću i u klupskim sredinama, ali da to nije nešto o čemu razmišljaju cijelo vrijeme. Poručio je kako je jedini izbor izaći na teren i odigrati utakmicu.