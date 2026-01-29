"U petak ponovno idemo u rat, znamo sve o Nijemcima"

Hrvatska rukometna reprezentacija polufinale Eura igra u petak od 17:45 protiv Njemačke. Ta reprezentacija je polufinale izborila pobjedom u skupini nad Francuskom (38:34) te je tako izbacila aktualne prvake Europe. Hrvatska je u zadnjem kolu svoje skupine pobjedom nad Mađarskom 27:25 osigurala prvo mjesto.

U drugom polufinalu igrat će Island i Danska, koja je pobjedom nad Norveškom pretekla Njemačku i poslala je na Hrvatsku. Hrvatski rukometaši su danas stigli u Dansku, a uoči polufinala izjavu je dao Leon Šušnja.

"Nakon sinoćnje noći baš nismo najbolje spavali. Čekao nas je i put od pet sati. Sad smo stigli i pokušat ćemo se odmoriti koliko god možemo jer vremena nema puno. Već se moramo okrenuti Njemačkoj, tako da sutra opet idemo u novi rat", rekao je, javlja Index.

O Nijemcima

"Znamo sve o Nijemcima, kao što i oni znaju sve o nama. Igrali smo već dvije utakmice i vidjeli koje su nam prednosti, a gdje imamo problema. Iz tih ogleda moramo izvući najbolje za nas, dati sve od sebe i pokušati izboriti finale, Vjerujem da se s Njemačkom može igrati. To znači 60 minuta borbe do kraja, bez padova. Imamo svoje šanse i moramo vjerovati u sebe.

"Dat ćemo i zadnji atom snage"

"Mislim da je u nama ostalo dovoljno da izguramo još ove dvije utakmice. Dat ćemo i zadnji atom snage da napravimo što bolji plasman. U obrani moramo odraditi taj ‘prljavi’ posao i tako ćemo nastaviti.

Poziv navijačima

Mislim da je ekipa pokazala karakter. Uspijevamo iz godine u godinu doći do polufinala i to je velika stvar za cijelu reprezentaciju. Tako trebamo nastaviti i dalje. Podrška je bila fantastična i nadam se da će tako ostati. Ovim putem pozivam navijače da dođu i da nas opet podrže.