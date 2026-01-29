Horor prehrana na rukometnom Euru: Smučit će vam se kad vidite što su Hrvati dobili u ručku

Priča o lošem tretmanu naših rukometaša na Europskom prvenstvu nastavlja se vezano za nešto što su igrači već spominjali, kvalitetu hrane.

I ne samo kvalitetu nego ono što igrači dobivaju na tanjuru. Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Forjan došao je do fotografija s obroka u Malmöu, ali i u Herningu, kamo su naši reprezentativci tek stigli.

Da je barem problem samo izbor hrane...

Pored svega što smo već dosad čuli, ponajviše vezano uz izbor hrane, koji baš ne priliči profesionalnim sportašima, sad smo dobili i dva primjera gdje nam se od gađenja vrlo lako može podići kiselina u želucu, javlja Gol.hr.

U zobenoj kaši u Malmöu igrači su tako našli crva, a teško je zaključiti odakle se on mogao ondje pojaviti, no radi se uistinu o nečemu što ćete rijetko gdje pronaći i u restoranima niže kvalitete, a kamoli u restoranima hotela koji smještaju profesionalne sportaše na velikom natjecanju. Zapravo, takvi restorani nedugo nakon toga mogli bi biti zatvoreni.

U Danskoj ništa bolje, naprotiv

U Herningu, kamo su tek stigli, na neki način još gore. Dobili su bolonjez, a u njemu su pronašli nešto čime čovjek svoj probavni sustav može ozbiljno ozlijediti, komade plastike.

Sve se to samo nastavlja na priču o neljudskom tretmanu, što će detaljno otkriti izbornik Dagur Sigurdsson na konferenciji za medije.

Idemo dalje. Ovo je hrana na rukometnom Euru. Naše dečke u zobenoj kaši u Malmöu je dočekao crv, a u Herningu su jeli bolonjez s komadima plastike. pic.twitter.com/Mv3HiSl9XG — Ivan Forjan (@ForjanNovaTV) January 29, 2026