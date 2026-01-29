Savez ekspresno odgovorio hrvatskom izborniku: "Raspored za EHF EURO je dogovoren..."

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson ponovno je javno izrazio nezadovoljstvo odlukama EHF-a, upozorivši da pojedini aspekti organizacije natjecanja idu i na štetu zdravlja igrača. Posebno je istaknuo iznimno naporan ritam, odigravanje utakmica u razmaku kraćem od 24 sata, duga putovanja između gradova domaćina u završnici turnira, dok su se u javnosti pojavile i primjedbe na neadekvatnu kvalitetu prehrane.

Na prozivke je reagirao EHF, naglasivši kako je raspored za EHF EURO dogovoren između organizatora i saveza znatno prije početka prvenstva. Iz EHF-a poručuju da je ključno uvijek pronaći ravnotežu unutar postojećeg okvira dostupnih natjecateljskih dana te ističu kako su u proces donošenja odluka uključeni svi relevantni dionici, uključujući Nations Board, tijelo koje predstavlja nacionalne rukometne saveze.

Dodaju i da je raspored poznat svim reprezentacijama najkasnije u trenutku završnog ždrijeba završne faze, koji se održava više od šest mjeseci prije početka turnira. U osvrtu na reprezentacije koje trenutačno nastupaju u drugoj fazi natjecanja u Malmöu, iz EHF-a navode kako je preliminarna skupina u tom gradu započela kasnije od svih ostalih, 17. siječnja, te da su momčadi koje su dolazile iz Osla i Kristianstada imale dodatni dan odmora, odnosno dan putovanja i dan odmora, prije početka druge faze.

Zaključno poručuju kako kontinuirano slušaju nacionalne saveze, bilo kroz izravan dijalog ili putem brojnih tijela osnovanih upravo radi razmjene informacija i mišljenja.