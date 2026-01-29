Josip Šimić uoči Njemačke: "Nemamo izbora..."

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je plasman u polufinale Europskog prvenstva, no uoči velike utakmice protiv Njemačke fokus s terena preusmjerio se na ozbiljne organizacijske probleme i odnos Europske rukometne federacije prema hrvatskoj reprezentaciji.

Naime, hrvatski rukometaši suočili su se s, blago rečeno, neprihvatljivim uvjetima putovanja i smještaja. Umjesto uobičajene logistike kakvu imaju ostale reprezentacije, naši su igrači na put dug gotovo pet sati iz Švedske prema danskom Herningu poslani autobusom. Tijekom puta dio reprezentativaca bio je prisiljen odmarati na podu, što je izazvalo ogorčenje unutar ekipe i stručnog stožera.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da je Hrvatska jedina polufinalna reprezentacija koja nije smještena u Herningu, gradu domaćinu završnice, već čak 40 kilometara dalje, čime je dodatno opterećen ionako gust raspored uoči ključne utakmice.

Reakcija nije izostala. Izbornik Dagur Sigurdsson odlučio je povući jasan i simboličan potez te bojkotirati službeno EHF-ovo medijsko druženje s predstavnicima europskih medija, šaljući poruku nezadovoljstva tretmanom koji je, prema njegovu mišljenju, ispod razine natjecanja ovakvog značaja.

Unatoč svemu, hrvatski rukometaši ostaju usmjereni na ono najvažnije – polufinalni ogled s Njemačkom i borbu za novo veliko finale, svjesni da se najveći odgovor daje upravo na terenu.

Osvrćući se na slučaj s crvima u hrani, islandski izbornik poručio je kako se ne želi dodatno žaliti jer to, kako je naglasio, nije njegov najveći problem. Istaknuo je da su ključni problemi vrijeme i osjećaj nepoštovanja prema momčadi. Dodao je kako su sve reprezentacije jele u istom hotelu te da je njemu osobno sve bilo u redu, ali nije želio govoriti u ime ostalih. Na novinarsko pitanje zbog čega smatra da baš Hrvatska nije bila poštovana, kratko je odgovorio da na to pitanje ne može dati odgovor.

Na konferenciji za novinare obratio se i hrvatski reprezentativac Josip Šimić, koji je također komentirao posljednja zbivanja. Naglasio je da su igrači maksimalno fokusirani na svoje obveze te da zbog toga situacije doživljavaju drukčije. Istaknuo je kako je iscrpljenost normalna i da se s njom susreću i u klupskim sredinama, ali da to nije nešto o čemu razmišljaju cijelo vrijeme. Poručio je kako je jedini izbor izaći na teren i odigrati utakmicu.