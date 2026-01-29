Legendarni vratar za Dalmaciju Danas: "Kad Hrvatska ovako igra, kad je narod uz reprezentaciju, onda je sve moguće"

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Mađarske još je jednom pokazala karakter i veliko srce, a sportska euforija zahvatila je cijelu zemlju. U trenucima kada se Hrvatska ujedini uz svoje sportaše, reprezentacija na parketu uzvraća na najbolji mogući način – borbenošću, emocijom i vjerom u uspjeh.

O utakmici, trenutnoj formi reprezentacije, ali i problemima koji su isplivali tijekom Europskog prvenstva, za Dalmaciju Danas govorio je Vladimir Šola, nekadašnji vratar hrvatske rukometne reprezentacije i danas cijenjeni rukometni stručnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šola ističe da je ključ pobjede protiv Mađarske bila čvrsta i organizirana obrana, uz raspoloženog vratara.

“Jako dobro smo odigrali u obrani. Kuzmanović je branio odlično, a veliki posao u obrani odradili su Šušnjar, Mamić i Mandić, dok se Nančinović također iskazao. To je bila prava timska pobjeda.”

Dodaje kako je Hrvatska rasla kako je utakmica odmicala.

“Mađari su bili motivirani i igrali su dobro, ali mi smo se dizali kako je utakmica išla dalje. Imali smo dobru tranziciju i kontrolu ritma.”

“Kako turnir ide dalje, mi smo sve bolji”

Ulazak među četiri najbolje momčadi Šola vidi kao ispunjenje prvog cilja, ali naglašava da ambicije tu ne staju.

“Kako turnir odmiče, igramo sve bolje. Ispunili smo cilj ulaskom u završnicu među četiri najbolje ekipe. Ali, mi smo Hrvatska i uvijek težimo najvišem – sada je cilj finale.”

Vjeruje da Njemačka nije nepremostiva prepreka.

“Igrali smo s njima pripremne utakmice prije Eura, znamo kako igraju. Neće oni igrati puno drugačije i mislim da ih možemo pobijediti.”

Problemi organizacije i istup Sigurdssona

U posljednjim danima turnira u javnosti su se pojavile kritike vezane uz smještaj, prehranu i česta putovanja reprezentacije. Šola smatra da problem nije nov.

“Odnos prema rukometu u globalu nije dobar i zato rukomet kao sport danas ima probleme koje ima. Mi se godinama kao reprezentacija suočavamo s takvim odnosom.”

Posebno važnim smatra istup izbornika Dagura Sigurdssona.

“Dobro je da je baš Dagur ovako istupio i jasno rekao što ne valja. Možda se sada u budućnosti taj odnos promijeni. A ako ne, to nam može biti samo dodatni motiv za uspjeh.”

Vjera u reprezentaciju i zajedništvo koje nosi

Šola zaključuje kako Hrvatska ponovno pokazuje ono po čemu je godinama prepoznatljiva – zajedništvo i borbu do kraja.

“Kad Hrvatska ovako igra, kad je narod uz reprezentaciju, onda je sve moguće.”