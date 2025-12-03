Predsjednica KV-a HNK Split: "Loši su međuljudski odnosi u HNK-u; nismo dobili financiranje Ministarstva zbog neuspješnog programa"

Kako smo ranije pisali, Božo Župić danas je od strane Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split izabran za vršitelja dužnosti intendanta. Naime, jučer je predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split, prof. dr. sc. Marija Boban, sazvala 4. sjednicu Kazališnog vijeća, koja se danas održala u Plavom salonu splitskog kazališta.

Podsjetimo, Kazališno vijeće Grada Splita, otkako je gradonačelnik Tomislav Šuta, čine prof. dr. sc. Marija Boban kao predsjednica, Antonija Tomas kao zamjenica predsjednice te članovi Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović i Lidija Bekavac. Upravo je ovaj sastav danas odlučivao o razrješenju Vicka Bilandžića i o tome tko će, u svojstvu vršitelja dužnosti, preuzeti vođenje HNK Split u razdoblju koje slijedi.

Dakle, na sjednici je potvrđena odluka o razrješenju dosadašnjeg intendanta Vicka Bilandžića, a na dnevnom redu bio je i izbor vršitelja dužnosti intendanta. Kako smo ranije objavili, to se i potvrdilo: novi vršitelj dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split je Božo Župić. Za njega su glasovali svi predstavnici Kazališnog vijeća HNK Split, dok je predstavnica radnika Dajana Stolić Bohnert bila suzdržana, a zastupnik umjetnika Marjan Nejašmić Banić u Kazališnom vijeću također je bio suzdržan. Važan je detalj da je Župića predložila Antonija Tomas, zamjenica predsjednice KV-a. S druge strane, Dajana Stolić Bohnert predložila je Ivana Vatavuka, o kojem smo još ranije pisali kao jednom od glavnih kandidata za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta. On je, naime, trenutačni predstojnik Ureda intendanta. Diplomirani je pravnik i već godinama zaposlen u HNK Split, a tijekom karijere obnašao je i dužnosti poslovnog tajnika te producenta. Međutim, na kraju je ipak odlučeno da novi v. d. intendanta, očekivano, bude Božo Župić jer je omjer glasova bio 5:2 u njegovu korist u odnosu na Vatavuka.

Vrijedi napomenuti da je u nedavnom razgovoru za Dalmaciju Danas Vatavuk istaknuo kako ga nitko službeno nije kontaktirao, ali je naglasio i da je razumljivo što se njegovo ime pojavljuje među favoritima za vršitelja dužnosti intendanta, jer je gotovo tri desetljeća u kazalištu i dobro poznaje sustav iznutra. Pritom je podsjetio da je riječ o prijelaznoj ulozi koja može trajati kraće, svega nekoliko mjeseci, ali i do godinu dana, ovisno o dinamici natječajnog postupka.

Nakon sjednice Kazališnog vijeća izjavu za Dalmaciju Danas dala je prof. dr. sc. Marija Boban, predsjednica Kazališnog vijeća HNK-a Split. Osvrnula se na sada već bivšeg intendanta Bilandžića te je otkrila što će Kazališno vijeće HNK-a Split raditi u narednom razdoblju, kao i daljnje planove Vijeća.

"Kazališno vijeće glasalo je o razrješenju intendanta Vicka Bilandžića i glasali smo za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta. Većinom glasova izglasan je Božo Župić i on sada ide na imenovanje gradonačelniku Splita, sukladno Zakonu o kazalištima. KV, prema svom djelokrugu, usvaja ili odbija izvješća; nismo ranije prihvatili Bilandžićevo programsko ni financijsko izvješće za 2024. godinu, što smo obrazložili pisanim putem gradonačelniku Splita te smo danas predložili njegovo razrješenje. Nadam se da će gradonačelnik što je moguće prije prihvatiti naš prijedlog. Situacija je takva da su narušeni međuljudski odnosi u HNK Split. Nismo imali v. d. ravnatelja Opere, koji je dao ostavku u siječnju ove godine. Poslovna ravnateljica bila je kontinuirano na bolovanju i to su svi problemi koji su se kontinuirano gomilali. U roku od šest mjeseci raspisat će se natječaj te će se prijaviti svi kandidati koji moraju imati prijedlog programskog i financijskog izvješća kao jedan od uvjeta natječaja za intendanta", kazala je te nastavila:

"Postoji odgovornost za sve što intendant napravi. Ne možete imati v. d. ravnatelja Opere, ne može se biti bez poslovnog ravnatelja. Program morate ispuniti, a zbog neispunjavanja obveza kazalište je u ovom trenutku izgubilo financiranje od Ministarstva kulture i medija jer program nije ispunjen. Došli smo do toga da moramo riješiti situaciju interno, a danas sam se čula s ministricom kulture i medija i riješit ćemo ovu financijsku situaciju u kojoj smo se našli. Pred nama je zakazana iduća sjednica na kojoj moramo usvojiti financijsko i programsko izvješće te plan za 2026. godinu", zaključila je prof. dr. sc. Marija Boban, predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split.

Tko je Božo Župić, novi vršitelj dužnosti intendanta HNK Split?

Novi v. d. intendant HNK Split je rođen u Sinju 14. lipnja 1981., gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Glazbenom umjetnošću počeo se baviti 1999. godine, kada upisuje Srednju glazbenu školu Josipa Hatzea u Splitu, koju pohađa vrlo uspješno i postiže iznimne rezultate. Godine 2003. upisuje Umjetničku akademiju Sveučilišta u Splitu. Akademiju je pohađao u klasi Nelli Manuilenko te je u srpnju 2007. uspješno diplomirao s odličnim uspjehom, stekavši zvanje akademskog glazbenika – solo pjevača te profesora pjevanja.

Tijekom studija nastupao je na mnogim koncertima kao solist, primjerice u ulogama Bartola i Figara u izvedbi odabranih dijelova Mozartova Figarova pira, kao i na Večerima opernih arija i dueta mladih solista u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Zapaženi nastupi otvorili su mu put prema angažmanu kao solista u splitskoj nacionalnoj kazališnoj kući.

Još kao srednjoškolac osvojio je brojne nagrade na pjevačkim natjecanjima, a tijekom studija nastavio je nizati natjecateljske uspjehe. Među njima se ističe sudjelovanje na Drugom međunarodnom natjecanju Rijeka "Belcanto" 2006., na kojem je ušao u finale te nastupio na svečanom koncertu uz pratnju orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Poslijediplomsko umjetničko usavršavanje upisuje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod prof. Giorgia Suriana, koje uspješno završava u ožujku 2012. godine ulogom Banca u Verdijevoj operi Macbeth. Godine 2014. na natjecanju "Bruna Špiler" osvojio je nagradu apsolutnog pobjednika 5. kategorije u opernom pjevanju u Herceg Novom, u Crnoj Gori. Iste je godine u Osijeku, na 2. međunarodnom natjecanju pjevača "Lav Mirski", osvojio prvu nagradu svoje kategorije te ujedno postao laureat natjecanja. Uz mnogobrojne nagrade dodijeljene na tom natjecanju, primio je i nagradu HNK-a Osijek, koji mu je dodijelio dvije operne uloge.

Polaznik je brojnih pjevačkih seminara uglednih profesora, kao što su Snježana Bujanović, Olivera Miljaković, Gerhard Zeller, Marvin Keenze, Biserka Cvejić i dr.

Od 2006. godine surađuje s Hrvatskim narodnim kazalištem Split kao operni solist, debitirajući u ulozi Pietra u Verdijevoj operi Simon Boccanegra. Nakon toga slijedi niz zapaženih uloga: Benoît i Colline u Puccinijevoj La Bohème, Zaccaria u Verdijevoj operi Nabucco, Wagner u Gounodovu Faustu, Elijakim u operi Judita Frane Paraća, Betto i Notar u Puccinijevu Gianniju Schicchiju, Basilio u Rossinijevu Seviljskom brijaču, Vornić u Adelu i Mari Josipa Hatzea, Banco u Verdijevu Macbethu, gazda Marko u Gotovčevoj operi Ero s onoga svijeta, Miha u Smetaninoj Prodanoj nevjesti, dr. Grenvil u Verdijevoj Traviati, Kralj u Aidi, Andronik u operi Atlantida Mire Krstičevića, Markiz od Calatrave i Kirurg u Verdijevoj operi Moć sudbine, Il Commendatore i Masetto u Mozartovu Don Giovanniju, te Raimondo u Donizettijevoj Luciji di Lammermoor, koju premijerno izvodi u zagrebačkom HNK-u.

U Gotovčevoj operi Mila Gojsalića tumači uloge Kolumbata i Topan-paše, Capellia u Bellinijevoj operi I Capuleti e i Montecchi te Crkvenjaka u Puccinijevoj Tosci. Uz operni repertoar izvodi i sakralnu glazbu, među kojom se ističu Messa di Gloria Giacoma Puccinija te Rekvijemi Wolfganga Amadeusa Mozarta i Giuseppea Verdija.

Od 2008. godine, uz umjetničku karijeru, djeluje i kao profesor. Stalni je zaposlenik Srednje glazbene škole Makarska te ima položen državni stručni ispit. Kao profesor posebno se ističe uspjesima svojih učenika, koji redovito osvajaju nagrade i upisuju se na glazbene akademije.

Uloge u HNK Split Ivan pl. Zajc: Nikola Šubić Zrinjski (Sulejman Veliki), 2025.

Vincenzo Bellini: Capuleti i Montecchi (Capellio), 2024.

Giacomo Puccini: Tosca (Crkvenjak), 2023.

Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna frula (Sarastro), 2023.

Jakov Gotovac: Mila Gojsalića (Kolumbat, Topan-paša), 2023.

Giuseppe Verdi: Krabuljni ples (Tom), 2022.

Giuseppe Verdi: Nabucco (Zaccaria), 2019.

Giuseppe Verdi: Rigoletto (Sparafucile), 2019.

Jakov Gotovac: Ero s onoga svijeta (Gazda Marko), 2018.

Mirko Krstičević: Atlantida (Pagbak), 2018.

Giuseppe Verdi: Moć sudbine (Markiz od Calatrave), 2017.

Giuseppe Verdi: Ernani (Jago), 2016.

Camille Saint-Saëns: Samson i Dalila (Abimelech), 2015.

Georges Bizet: Carmen (Zuniga), 2015.

Giuseppe Verdi: La Traviata (Doktor Grenvil), 2013.

Giuseppe Verdi: Sicilijanska večernja (Grof Vaudemont), 2013.

Giuseppe Verdi: Macbeth (Banco), 2013.

Josip Hatze: Adel i Mara (Stari Vornić), 2011.

Gioacchino Rossini: Seviljski brijač (Don Basilio), 2010.

Bedřich Smetana: Prodana nevjesta (Miha), 2009.

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi (Betto), 2009.

Frano Parać: Judita (Elijakim), 2009.

Giuseppe Verdi: Nabucco (Baalov veliki svećenik), 2008.

Charles Gounod: Faust (Wagner), 2008.

Giacomo Puccini: La Bohème (Benoît), 2007.

Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra (Pietro), 2006.