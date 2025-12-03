Službeno je potvrđeno! Božo Župić novi je v. d. intendanta HNK Split. Tko je on?

Dalmacija Danas je ranije pisala da je predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split prof. dr. sc. Marija Boban sazvala 4. sjednicu Kazališnog vijeća, koja se održala danas u Plavom salonu splitskog kazališta. Na sjednici je potvrđena odluka o razrješenju dosadašnjeg intendanta Vicka Bilandžića, a na dnevnom redu bio je i izbor vršitelja dužnosti intendanta. Time Vijeće ulazi u završnicu procesa koji je već dulje vrijeme bio očekivan. Kako smo ranije objavili, to se i potvrdilo: novi vršitelj dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split je Božo Župić.

Podsjetimo, kako smo ranije pisali, članovi Vijeća danas su raspravljali o prijedlogu razrješenja dosadašnjeg intendanta Vicka Bilandžića. Odmah potom uslijedio je prijedlog za imenovanje novog vršitelja dužnosti intendanta Bože Župića, rješenja koje bi kazalištu trebalo osigurati stabilno upravljanje u prijelaznom razdoblju do raspisivanja javnog natječaja za intendanta s punim mandatom.

Bilandžićeva posljednja izjava kao intendanta

Danas je, naime, Vicko Bilandžić dao posljednju izjavu kao intendant HNK Split. "Vidjet ćemo što će se danas odlučiti. Ja sam još uvijek intendant i danas sam pozvan na Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta. Imamo dvije točke, nisam sudjelovao u nikakvim pripremama, nemam nikakvih informacija, samo znam da kruže glasine. To je sve što mogu reći. Evidentno je iz rezultata koje smo napravili, a Kazališno vijeće nije utemeljeno ni na pravu ni na točnim brojevima, a zbog netočnih brojeva se i provodi ova smjena. Žao mi je da je mjesto intendanta politički plijen, evidentno je da je to tako, ali idemo dalje. Vidjet ćemo što će se u narednim danima događati. Nadam se da će budući vršitelj dužnosti i budući intendant uspjeti zadržati većinu toga dobroga što smo napravili. Bit ću maksimalno svima od pomoći, sa savjetima i svime. Neću se javiti na novi natječaj za intendanta; s ovom garniturom vlasti ne mogu surađivati niti oni mogu sa mnom surađivati", kazao nam je Bilandžić te je dodao:

"Ovo mrcvarenje od svibnja vrijeme je da se završi. Nama nisu odobrena radna mjesta, isto tako Ministarstvo kulture i medija RH do današnjeg dana nam nije uplatilo novac za sezonu koji nam je odobren, nismo dobili ni ugovor. Mislim da što prije to treba prestati, ali unatoč tome smo s dovoljnim zalihama radili jer smo znali u kakvom okruženju radimo. Uspjeli smo i neke studente platiti, a još od ljeta smo im dužni plaće. Nekim čudom smo uspjeli zadržati likvidnost, imamo još neke dugove koje ćemo riješiti. Svakako se moglo bolje i drugačije, uvijek postoji mogućnost napretka, a ono što sam radio upisano je i vidljivo. Imamo nepobitne i jasne rezultate, nadam se da će budući intendant zadržati te rezultate. Bilo bi sjajno da ovo više ne bude politička funkcija, bilo bi sjajno da u Kazališnom vijeću sjede ljudi koji poznaju osnove matematike", zaključio je intendant Bilandžić.

Sastav Kazališnog vijeća odlučuje o razrješenju i nasljedniku

Podsjetimo, Kazališno vijeće Grada Splita, otkako je gradonačelnik Tomislav Šuta, čine prof. dr. sc. Marija Boban kao predsjednica, Antonija Tomas kao zamjenica predsjednice te članovi Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović i Lidija Bekavac. Upravo je ovaj sastav danas odlučivao o razrješenju Vicka Bilandžića i o tome tko će, u svojstvu vršitelja dužnosti, preuzeti vođenje HNK Split u razdoblju koje slijedi.

Bilandžić je, kako se već odavno očekivalo, odstupio s mjesta prvog čovjeka HNK Split, a na njegovo mjesto došao je Božo Župić, barem privremeno, kao vršitelj dužnosti dok se ne raspiše javni natječaj i ne provede cijeli zakonski postupak za imenovanje intendanta. Još nije poznato hoće li se Župić javiti na taj natječaj kao intendant, a kako smo ranije naglasili, Bilandžić se sigurno neće javiti na natječaj koji će se provoditi u narednom razdoblju u nacionalnoj kući.

Tko je Božo Župić?

Novi v. d. intendant HNK Split je rođen u Sinju 14. lipnja 1981., gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Glazbenom umjetnošću počeo se baviti 1999. godine, kada upisuje Srednju glazbenu školu Josipa Hatzea u Splitu, koju pohađa vrlo uspješno i postiže iznimne rezultate. Godine 2003. upisuje Umjetničku akademiju Sveučilišta u Splitu. Akademiju je pohađao u klasi Nelli Manuilenko te je u srpnju 2007. uspješno diplomirao s odličnim uspjehom, stekavši zvanje akademskog glazbenika – solo pjevača te profesora pjevanja.

Tijekom studija nastupao je na mnogim koncertima kao solist, primjerice u ulogama Bartola i Figara u izvedbi odabranih dijelova Mozartova Figarova pira, kao i na Večerima opernih arija i dueta mladih solista u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Zapaženi nastupi otvorili su mu put prema angažmanu kao solista u splitskoj nacionalnoj kazališnoj kući.

Još kao srednjoškolac osvojio je brojne nagrade na pjevačkim natjecanjima, a tijekom studija nastavio je nizati natjecateljske uspjehe. Među njima se ističe sudjelovanje na Drugom međunarodnom natjecanju Rijeka "Belcanto" 2006., na kojem je ušao u finale te nastupio na svečanom koncertu uz pratnju orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Poslijediplomsko umjetničko usavršavanje upisuje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod prof. Giorgia Suriana, koje uspješno završava u ožujku 2012. godine ulogom Banca u Verdijevoj operi Macbeth. Godine 2014. na natjecanju "Bruna Špiler" osvojio je nagradu apsolutnog pobjednika 5. kategorije u opernom pjevanju u Herceg Novom, u Crnoj Gori. Iste je godine u Osijeku, na 2. međunarodnom natjecanju pjevača "Lav Mirski", osvojio prvu nagradu svoje kategorije te ujedno postao laureat natjecanja. Uz mnogobrojne nagrade dodijeljene na tom natjecanju, primio je i nagradu HNK-a Osijek, koji mu je dodijelio dvije operne uloge.

Polaznik je brojnih pjevačkih seminara uglednih profesora, kao što su Snježana Bujanović, Olivera Miljaković, Gerhard Zeller, Marvin Keenze, Biserka Cvejić i dr.

Od 2006. godine surađuje s Hrvatskim narodnim kazalištem Split kao operni solist, debitirajući u ulozi Pietra u Verdijevoj operi Simon Boccanegra. Nakon toga slijedi niz zapaženih uloga: Benoît i Colline u Puccinijevoj La Bohème, Zaccaria u Verdijevoj operi Nabucco, Wagner u Gounodovu Faustu, Elijakim u operi Judita Frane Paraća, Betto i Notar u Puccinijevu Gianniju Schicchiju, Basilio u Rossinijevu Seviljskom brijaču, Vornić u Adelu i Mari Josipa Hatzea, Banco u Verdijevu Macbethu, gazda Marko u Gotovčevoj operi Ero s onoga svijeta, Miha u Smetaninoj Prodanoj nevjesti, dr. Grenvil u Verdijevoj Traviati, Kralj u Aidi, Andronik u operi Atlantida Mire Krstičevića, Markiz od Calatrave i Kirurg u Verdijevoj operi Moć sudbine, Il Commendatore i Masetto u Mozartovu Don Giovanniju, te Raimondo u Donizettijevoj Luciji di Lammermoor, koju premijerno izvodi u zagrebačkom HNK-u.

U Gotovčevoj operi Mila Gojsalića tumači uloge Kolumbata i Topan-paše, Capellia u Bellinijevoj operi I Capuleti e i Montecchi te Crkvenjaka u Puccinijevoj Tosci. Uz operni repertoar izvodi i sakralnu glazbu, među kojom se ističu Messa di Gloria Giacoma Puccinija te Rekvijemi Wolfganga Amadeusa Mozarta i Giuseppea Verdija.

Od 2008. godine, uz umjetničku karijeru, djeluje i kao profesor. Stalni je zaposlenik Srednje glazbene škole Makarska te ima položen državni stručni ispit. Kao profesor posebno se ističe uspjesima svojih učenika, koji redovito osvajaju nagrade i upisuju se na glazbene akademije.

Uloge u HNK Split Ivan pl. Zajc: Nikola Šubić Zrinjski (Sulejman Veliki), 2025.

Vincenzo Bellini: Capuleti i Montecchi (Capellio), 2024.

Giacomo Puccini: Tosca (Crkvenjak), 2023.

Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna frula (Sarastro), 2023.

Jakov Gotovac: Mila Gojsalića (Kolumbat, Topan-paša), 2023.

Giuseppe Verdi: Krabuljni ples (Tom), 2022.

Giuseppe Verdi: Nabucco (Zaccaria), 2019.

Giuseppe Verdi: Rigoletto (Sparafucile), 2019.

Jakov Gotovac: Ero s onoga svijeta (Gazda Marko), 2018.

Mirko Krstičević: Atlantida (Pagbak), 2018.

Giuseppe Verdi: Moć sudbine (Markiz od Calatrave), 2017.

Giuseppe Verdi: Ernani (Jago), 2016.

Camille Saint-Saëns: Samson i Dalila (Abimelech), 2015.

Georges Bizet: Carmen (Zuniga), 2015.

Giuseppe Verdi: La Traviata (Doktor Grenvil), 2013.

Giuseppe Verdi: Sicilijanska večernja (Grof Vaudemont), 2013.

Giuseppe Verdi: Macbeth (Banco), 2013.

Josip Hatze: Adel i Mara (Stari Vornić), 2011.

Gioacchino Rossini: Seviljski brijač (Don Basilio), 2010.

Bedřich Smetana: Prodana nevjesta (Miha), 2009.

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi (Betto), 2009.

Frano Parać: Judita (Elijakim), 2009.

Giuseppe Verdi: Nabucco (Baalov veliki svećenik), 2008.

Charles Gounod: Faust (Wagner), 2008.

Giacomo Puccini: La Bohème (Benoît), 2007.

Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra (Pietro), 2006.