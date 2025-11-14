Među nekoliko kandidata jedno ime odskače od konkurencije za vršitelja dužnosti intendanta HNK Split. Kontaktirali smo ga: "Kad ste 28 godina u kazalištu..."

Prošli tjedan Dalmacija Danas je pisala da je održana sjednica Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split, na kojoj je sudjelovalo svih sedam članova Vijeća. Raspravljalo se o nekoliko točaka dnevnog reda, među kojima su: verifikacija zapisnika s prethodne sjednice, Statut HNK Split, Poslovnik o radu Kazališnog vijeća te programsko-financijsko izvješće za 2024. godinu.

Na sjednici je potvrđeno da Statut HNK Split ostaje nepromijenjen jer nema potrebe za izmjenama, dok su u Poslovniku o radu Kazališnog vijeća prihvaćene manje, tzv. kozmetičke izmjene. Saznajemo i da je intendant Vicko Bilandžić odbio biti prisutan tijekom rasprave o Statutu, no tražio je da prisustvuje dijelu sjednice kada se raspravljalo o Poslovniku.

Kako smo objavili, najviše pozornosti izazvala je četvrta točka dnevnog reda, koja se odnosila na programsko i financijsko izvješće HNK Split za 2024. godinu. Raspravu je zakomplicirala činjenica da je Bilandžić odbio biti izvjestitelj o vlastitom radu.

Zbog toga je Kazališno vijeće raspravljalo bez njegova sudjelovanja pa intendant nije mogao odgovarati na pitanja članova. Na koncu, izvješće jednoglasno nije prihvaćeno. Glavne zamjerke odnosile su se na neostvarenje plana programa, budući da je realizirano tek oko 63 posto planiranog, iako su financijska sredstva bila znatno veća u odnosu na prethodna razdoblja. Uz to, članovi su istaknuli i rekordan pad broja zaposlenika u HNK Split, unatoč visini osiguranih sredstava.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je imenovao nove članove Kazališnog vijeća: Mariju Boban, koja je ujedno predsjednica Vijeća, te Sanju Erceg Vrekalo, Zvonimira Mihanovića, Lidiju Bekavac i Antoniju Tomas.

Oni su, uz preostale članove, imali ključnu ulogu u današnjoj odluci kojom izvješće intendanta Bilandžića nije prihvaćeno.

Očekivano, uz brojne komentare, raspravu i čak mali teatar u Banovini tijekom 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, nije prošlo ni Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2024. godinu, koje je prezentirao uskoro bivši intendant HNK Split Vicko Bilandžić. No pravo je pitanje tko će zamijeniti Bilandžića na mjestu intendanta. Naime, od ljeta ove godine spominjalo se nekoliko imena i opcija, ali još nije poznato tko će to biti.

Izvjesno je da će se prvo predložiti vršitelj dužnosti, a potom će se krenuti u postupak javnog natječaja kako bi se izabrao konačni intendant koji će imati puni mandat. Međutim, za taj proces mora proći određeno vrijeme zbog zakonskih procedura, pa je jasno da će splitskim teatrom neko vrijeme upravljati vršitelj dužnosti, a tek potom će se odabrati intendant.

Najglasnije se spominje ime Ivana Vatavuka kao vršitelja dužnosti intendanta i zasad prvog nasljednika Vicka Bilandžića. Vatavuk je trenutačni predstojnik Ureda intendanta, diplomirani je pravnik koji je godinama zaposlen u splitskom HNK, a bio je i poslovni tajnik te producent. Spominjala su se i neka druga imena, poput Jure Bučevića, nekadašnjeg ravnatelja Opere HNK Split i trenutačnog gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita te vijećnika u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije iz redova HGS-a Željka Keruma, kao i teatrologinje i publicistkinje Ane Lederer.

Kontaktirali smo očito prvog kandidata, Ivana Vatavuka, ali on tvrdi da ga nitko nije zvao. "Kada ste 28 godina u kazalištu, onda se na neki način gleda na vas kao na prvu osobu koja zna što se tu događa, ali iskreno, to je pitanje za Kazališno vijeće i Gradsku upravu Grada Splita. Mene zasad nitko nije pitao, zvao niti kontaktirao. Vidim da se spominje još nekoliko imena, ipak je riječ o poziciji koja može trajati tri mjeseca, a maksimalno godinu dana. To je jedna prijelazna faza, vidjet ćemo kako će se sve odviti", kazao je Vatavuk za Dalmaciju Danas.

U svakom slučaju, pitanje nasljednika još je otvoreno, a prema našim saznanjima, Vatavuk je jedan od prvih kandidata, možda i glavni favorit za poziciju vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split. Sve u svemu, kako doznajemo, Vicko Bilandžić vjerojatno će u narednih 15-ak dana napustiti svoju poziciju, a potom će na njegovo mjesto privremeno doći vršitelj dužnosti.