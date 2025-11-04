Doznajemo! Intendantu HNK Split nije prošlo programsko ni financijsko izvješće. Odbio je sudjelovati u raspravi, a Šuta ga već sada može smijeniti

Kako doznaje Dalmacija Danas, danas je održana sjednica Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split, na kojoj je sudjelovalo svih sedam članova Vijeća. Raspravljalo se o nekoliko točaka dnevnog reda, među kojima su: verifikacija zapisnika s prethodne sjednice, status HNK Split, Poslovnik o radu Kazališnog vijeća te programsko-financijsko izvješće za 2024. godinu.

Na sjednici je potvrđeno kako Statut HNK Split ostaje nepromijenjen jer nema potrebe za izmjenama, dok su u Poslovniku o radu Kazališnog vijeća prihvaćene manje, tzv. kozmetičke izmjene. Saznajemo da je intendant Vicko Bilandžić odbio biti prisutan tijekom rasprave o Statutu, no tražio je da prisustvuje dijelu sjednice kada se raspravljalo o Poslovniku.

Rasprava o izvješću: Bilandžić odbio biti izvjestitelj

Najviše pozornosti izazvala je četvrta točka dnevnog reda, koja se odnosila na programsko i financijsko izvješće HNK Split za 2024. godinu. Prema informacijama kojima raspolaže Dalmacija Danas, rasprava je bila izuzetno burna, a dodatno ju je zakomplicirala činjenica da je Bilandžić odbio biti izvjestitelj o vlastitom radu.

Zbog toga je Kazališno vijeće raspravljalo bez njegova sudjelovanja, pa intendant nije mogao odgovarati na pitanja članova. Na koncu, izvješće jednoglasno nije prihvaćeno.

Glavne zamjerke odnosile su se na neostvarenje plana programa, budući da je realizirano tek oko 63 posto planiranog, iako su financijska sredstva bila znatno veća u odnosu na prethodna razdoblja. Uz to, članovi su istaknuli i rekordan pad broja zaposlenika u HNK Split, unatoč visini osiguranih sredstava.

Podsjetimo, kako smo ranije pisali, gradonačelnik Tomislav Šuta već je odavno imenovao nove članove Kazališnog vijeća: Mariju Boban, koja je ujedno predsjednica Vijeća, te Sanju Erceg Vrekalo, Zvonimira Mihanovića, Lidiju Bekavac i Antoniju Tomas.

Oni su, uz preostale članove, imali ključnu ulogu u današnjoj odluci kojom izvješće intendanta Bilandžića nije prošlo.

Moguća Šutina "čistka" u HNK-u

Prema Statutu HNK Split i Zakonu o kazalištima, neprihvaćanje godišnjeg programskog i financijskog izvješća može biti razlog za razrješenje intendanta. Time se otvara mogućnost da osnivač – Grad Split – razriješi Bilandžića i prije sjednice Gradskog vijeća, koja bi se trebala održati sredinom studenoga.

Prema svemu sudeći, Vicko Bilandžić mogao bi biti sljedeći na popisu "čistke" gradonačelnika Tomislava Šute. U tom bi slučaju prvo bio imenovan vršitelj dužnosti intendanta, a potom bi se raspisao javni natječaj za novog intendanta HNK Split.

Gradonačelnik ranije upozoravao na stanje u HNK-u

Na kraju dodajmo da je gradonačelnik Tomislav Šuta ranije više puta izražavao nezadovoljstvo radom HNK-a Split, upozoravajući na neorganiziranost, lošu komunikaciju i nedostatak jasne vizije unutar institucije.