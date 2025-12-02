Sutra rasplet u HNK Split! Vijeće potvrđuje smjenu Bilandžića i bira v. d. intendanta. Tko će (zasad) sjesti na čelo nacionalne kuće?

Kako doznaje Dalmacija Danas, predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split prof. dr. sc. Marija Boban sazvala je 4. sjednicu Kazališnog vijeća, koja će se sutra održati u Plavom salonu splitskog kazališta. Na sjednici bi se trebala potvrditi odluka o razrješenju dosadašnjeg intendanta Vicka Bilandžića, a na dnevnom redu je i izbor vršitelja dužnosti intendanta. To jasno pokazuje da Vijeće ulazi u završnicu procesa koji je već dulje vrijeme bio očekivan.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, članovi Vijeća raspravljat će o prijedlogu razrješenja intendanta, čime bi se formalno zaključio postupak pokrenut ranijim neprihvaćanjem programskog i financijskog izvješća za 2024. godinu. Upravo je to neprihvaćanje otvorilo put da Kazališno vijeće sada provede ono o čemu se već neko vrijeme govori – smjenu Bilandžića s čela nacionalne kuće.

Odmah potom slijedi prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta, rješenja koje bi kazalištu trebalo osigurati stabilno upravljanje u prijelaznom razdoblju do raspisivanja javnog natječaja za intendanta s punim mandatom. Kako smo ranije pisali, takav proces iziskuje vrijeme zbog zakonom propisanih procedura, pa je izvjesno da će HNK Split neko vrijeme voditi osoba u statusu v. d.-a.

Među nekoliko imena koja su se spominjala u javnosti, jedno je u posljednje vrijeme posebno iskočilo kao najozbiljnija opcija. Riječ je o Ivanu Vatavuku, trenutačnom predstojniku Ureda intendanta. Vatavuk je diplomirani pravnik, već godinama zaposlen u HNK Split, a tijekom karijere obnašao je i dužnosti poslovnog tajnika te producenta. U nedavnom razgovoru za Dalmaciju Danas istaknuo je da ga zasad nitko službeno nije kontaktirao, ali je naglasio i kako je razumljivo da se njegovo ime pojavljuje među favoritima jer je gotovo tri desetljeća u kazalištu i dobro poznaje sustav iznutra. Pritom je podsjetio da je riječ o prijelaznoj ulozi koja može trajati kraće, svega nekoliko mjeseci, ali i do godinu dana, ovisno o dinamici natječajnog postupka.

Osim Vatavuka, u opticaju su se ranije pojavljivala i druga imena, među njima Jure Bučević, bivši ravnatelj Opere HNK Split i aktualni gradski vijećnik te teatrologinja i publicistkinja Ana Lederer. Ipak, prema dosadašnjim signalima i raspoloženju u kulturnim krugovima, Vatavuk se trenutačno doživljava kao najizgledniji izbor za privremeno vođenje kazališta.

Podsjetimo, Kazališno vijeće Grada Splita od kada je gradonačelnik Tomislav Šuta čine prof. dr. sc. Marija Boban kao predsjednica, Antonija Tomas kao zamjenica predsjednice te članovi Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović i Lidija Bekavac. Upravo će ovaj sastav sutra odlučivati o razrješenju Vicka Bilandžića i o tome tko će, u svojstvu vršitelja dužnosti, preuzeti vođenje HNK Split u razdoblju koje slijedi.