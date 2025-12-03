Bilandžić nam je dao posljednju izjavu kao intendant: "Žao mi je što je mjesto intendanta politički plijen. Bilo bi sjajno da u Kazališnom vijeću sjede ljudi koji poznaju osnove matematike"

Dalmacija Danas je ranije pisala da je predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split prof. dr. sc. Marija Boban sazvala je 4. sjednicu Kazališnog vijeća, koja će se danas održati u Plavom salonu splitskog kazališta. Na sjednici bi se trebala potvrditi odluka o razrješenju dosadašnjeg intendanta Vicka Bilandžića, a na dnevnom redu je i izbor vršitelja dužnosti intendanta. Time Vijeće ulazi u završnicu procesa koji je već dulje vrijeme bio očekivan.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, članovi Vijeća raspravljat će o prijedlogu razrješenja intendanta, čime bi se formalno zaključio postupak pokrenut ranijim neprihvaćanjem programskog i financijskog izvješća za 2024. godinu. Upravo je to neprihvaćanje otvorilo put da Kazališno vijeće sada provede ono o čemu se već neko vrijeme govori – smjenu Bilandžića s čela nacionalne kuće.

Izbor vršitelja dužnosti do raspisivanja natječaja

Odmah potom slijedi prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta, rješenja koje bi kazalištu trebalo osigurati stabilno upravljanje u prijelaznom razdoblju do raspisivanja javnog natječaja za intendanta s punim mandatom. Kako smo ranije pisali, takav proces iziskuje vrijeme zbog zakonom propisanih procedura, pa je izvjesno da će HNK Split neko vrijeme voditi osoba u statusu v. d.-a.

Božo Župić - novi v.d. intendant

Među nekoliko imena koja su se spominjala u javnosti, jedno je u posljednje vrijeme posebno iskočilo kao najozbiljnija opcija. Naime, Božo Župić, bas splitskog HNK-a, kako saznajemo, od jučer se najglasnije spominje kao prvi nasljednik Bilandžića, barem na mjestu vršitelja dužnosti intendanta. I on će od danas sigurno biti vršitelj dužnosti intendanta HNK Split.

Osim njega, ranije se spominjao i Ivan Vatavuk, trenutačni predstojnik Ureda intendanta. Vatavuk je diplomirani pravnik, već godinama zaposlen u HNK Split, a tijekom karijere obnašao je i dužnosti poslovnog tajnika te producenta.

Osim Vatavuka i Župića, u opticaju su se ranije pojavljivala i druga imena, među njima Jure Bučević, bivši ravnatelj Opere HNK Split i aktualni gradski vijećnik, te teatrologinja i publicistkinja Ana Lederer. Ipak, prema dosadašnjim signalima i raspoloženju u kulturnim krugovima, Vatavuk se trenutačno doživljava kao najizgledniji izbor za privremeno vođenje kazališta.

Bilandžićeva posljednja izjava kao intendanta

Danas je, naime, Vicko Bilandžić dao vjerojatno posljednju izjavu kao intendant HNK Split.

"Vidjet ćemo što će se danas odlučiti. Ja sam još uvijek intendant i danas sam pozvan na Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta. Imamo dvije točke, nisam sudjelovao u nikakvim pripremama, nemam nikakvih informacija, samo znam da kruže glasine. To je sve što mogu reći. Evidentno je iz rezultata koje smo napravili, a Kazališno vijeće nije utemeljeno ni na pravu, ni na točnim brojevima, a zbog netočnih brojeva se i provodi ova smjena. Žao mi je da je mjesto intendanta politički plijen, evidentno je da je to tako, ali idemo dalje. Vidjet ćemo što će se u narednim danima događati. Nadam se da će budući vršitelj dužnosti i budući intendant uspjeti zadržati većinu toga dobroga što smo napravili. Bit ću maksimalno svima od pomoći, sa savjetima i svime. Neću se javiti na novi natječaj za intendanta; sa ovom garniturom vlasti ne mogu surađivati niti oni mogu sa mnom surađivati", kazao nam je Bilandžić te je nadodao:

"Ovo mrcvarenje od svibnja je vrijeme da se završi. Nama nisu odobrena radna mjesta, isto tako Ministarstvo kulture i medija RH do današnjeg dana nam nije uplatilo novac za sezonu koji nam je odobren, nismo dobili niti ugovor. Mislim da što prije to treba prestati, ali unatoč tome smo s dovoljnim zalihama radili jer smo znali u kakvom okruženju radimo. Uspjeli smo i neke studente platiti, još od ljeta smo im dužni plaće. Nekim čudom smo uspjeli zadržati likvidnost, imamo još neke dugove koje ćemo riješiti. Svakako se moglo bolje i drugačije, uvijek postoji mogućnost napretka, a ono što sam radio je upisano i vidljivo. Imamo nepobitne i jasne rezultate, nadam se da će budući intendant zadržati ove rezultate. Bilo bi sjajno da ovo ne bude više politička funkcija, bilo bi sjajno da u Kazališnom vijeću sjede ljudi koji poznaju osnove matematike", zaključio je intendant Bilandžić.

Sastav Kazališnog vijeća odlučuje o razrješenju i nasljedniku

Podsjetimo, Kazališno vijeće Grada Splita od kada je gradonačelnik Tomislav Šuta čine prof. dr. sc. Marija Boban kao predsjednica, Antonija Tomas kao zamjenica predsjednice te članovi Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović i Lidija Bekavac. Upravo će ovaj sastav sutra odlučivati o razrješenju Vicka Bilandžića i o tome tko će, u svojstvu vršitelja dužnosti, preuzeti vođenje HNK Split u razdoblju koje slijedi.