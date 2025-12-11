Nakon napada na policajca doznajemo raste li nasilje prema službenicima u Splitu. Evo što kažu brojke: "Apsolutna sigurnost na jednom području ne postoji"

Dana 3. prosinca 2025. godine u Splitu je brutalno napadnut i teško ozlijeđen 59-godišnji policijski službenik Ante Križan, dugogodišnji kontakt-policajac poznat po radu sa školama, komunalnim službama i lokalnom zajednicom. U trenutku napada nije bio na dužnosti, kretao se u civilnoj odjeći i vraćao se kući nakon službe, kada ga je oštrim predmetom napao 18-godišnjak, za kojim je te večeri već bila raspisana potraga zbog ranijih prijetnji.

Policajac je zadobio teške i po život opasne ozljede te je hitno prevezen u KBC Split, gdje je zadržan na liječenju. Kako se kasnije doznalo, riječ je o službeniku koji je 2021. godine dobio medalju Grada Splita, uručenu od tadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka, kao priznanje za izniman doprinos sigurnosti i prevenciji kriminala među rizičnim skupinama.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 18-godišnjak policajca napao na posebno okrutan i podmukao način, s namjerom da ga usmrti, zbog čega je protiv njega podignuta kaznena prijava za pokušaj teškog ubojstva. U napadu nožem presreo je policajca koji ga je prepoznao kao osobu za kojom je te večeri bila raspisana potraga, a koja je, prema sumnjama, već ranije prijetila. Zbog izrazito rastrojenog psihičkog stanja, 18-godišnjak je najprije odveden u bolnicu, a po otpustu sljedećeg jutra priveden je u službene prostorije policije te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Prema posljednjim informacijama iz KBC-a Split, stanje policajca je i dalje kritično te životno ugroženo. Nastavlja se s intenzivnim liječenjem, a pokušaj odvajanja od respiratora razmotrit će se kada to bude medicinski moguće, naveli su iz bolnice.

Raste li nasilje prema policajcima?

Ovaj brutalan napad ponovno je otvorio pitanje stanja sigurnosti u gradu i položaja policijskih službenika koji sve češće postaju mete nasilja, stoga smo od splitske policije zatražili podatke o broju napada na policijske službenike u posljednjih nekoliko godina. Prema njihovim informacijama, od početka ove godine evidentirano je šest kaznenih djela napada na službenu osobu, dok ih je u cijeloj 2024. godini bilo pet.

Kako smo već naveli, nedavni napad na policajca razumljivo je izazvao zabrinutost među dijelom građana, no iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju kako za paniku nema razloga. Naglašavaju da ovako teška kaznena djela na ovom području nisu česta te da upravo njihova rijetkost dodatno pojačava osjećaj nelagode u javnosti.

„Na početku želimo odmah jasno reći da razumijemo da ovakvi događaji uznemire građane. Naime, negativni događaji, a posebno ovako teška kaznena djela, mogu negativno utjecati na percepciju građana o sigurnosti. Tome doprinosi i činjenica da na našem području ne svjedočimo često ovako teškim kaznenim djelima. Sagledavajući ključne statističke parametre jasno je da je Split i Splitsko-dalmatinska županija područje u kojem je sigurnost na dobroj razini. Istraživanja koja su se bavila sigurnošću također su rezultirala zaključcima da je Split siguran grad.

Sigurnost na našem području rezultat rada velikog broja službi i institucija, a policijski službenici daju veliki doprinos tom pozitivnom rezultatu. Maksimalno smo fokusirani i posvećeni svom poslu, analiziramo događaje, prilagođavamo svoje svakodnevne zadaće aktualnim trendovima i pojavnostima te stojimo na raspolaganju građanima u svakom trenutku. Posebno smo usmjereni na prevenciju kaznenih djela, ali i otkrivanje i procesuiranje počinitelja.

Međutim, potrebno je istaknuti da apsolutna sigurnost na jednom području ne postoji, niti to znači da se na našem području ne događaju kaznena djela, ali činjenica je da se teška kaznena djela ne događaju često“, pojašnjavaju nam iz splitske policije.

Policija: „Nema razloga za paniku“

Pitali smo ih trebaju li građani mijenjati svoje navike i osjećati veću opreznost u svakodnevnom životu. Iz policije poručuju kako za takav strah nema razloga, naglašavajući da je riječ o izoliranom slučaju u kojem je počinitelj brzo pronađen, a kriminalističko istraživanje dovršeno. Ipak, naglašavaju kako svaki pojedinac može doprinijeti sigurnosti.

„Svoj doprinos u poboljšanju određenih uvjeta u zajednici može pružiti svaki građanin prvenstveno odgovornim građanskim ponašanjem što uključuje pravovremenu reakciju na negativne pojave i trendove na način da informira institucije o uočenim potencijalnim rizicima, nedostatka adekvatne infrastrukture i slično.

Građani u svojim kvartovima i ulicama uvijek mogu prvi uočiti neki problem, neku negativnu pojavu, a kada to još i prijave institucijama koje će poduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti, već su napravili puno za sigurnost prostora u kojem žive.

Suradnja policije i građana, ali i s ostalim institucijama, od iznimne je važnosti. Naš savjet građanima je nemojte oklijevati podnijeti prijavu ukoliko smatrate da je događaj ili situacija kojom ste svjedočili ili ste je uočili negativno utjecati na sigurnost“, poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Iz splitske policije su se osvrnuli i na mentalnog zdravlja policajaca, posebno nakon traumatskih i visokorizičnih postupanja.

„Policijski službenici su posebno obučeni za postupanja u zahtjevnim i kompleksnim situacijama i s obzirom na razlog postupanja i osobe prema kojima se postupa, a radi se često o počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, takvo postupanje uvijek u sebi ima određenu razinu rizika.

Policijskim službenicima je na raspolaganju psihološka pomoć stručne osobe koja se pruža ne samo u ovakvim situacijama kod počinjenja teških kaznenih djela, već i u ostalim teškim i traumatskim situacijama koje su vezane uz posao. Svjesni ste da je policijski posao zahtjevan, stresan i opasan radi čega potpora stručne osobe svakako može doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja“, kazali su nam iz splitske policije.

Oštra poruka Sindikata: „Sustav mora stati iza policije“

Iz Sindikata policije Hrvatske poručuju kako ovaj napad još jednom pokazuje koliko je policijski posao težak i opasan, ne samo tijekom službe, nego i izvan nje. I dok splitska policija navodi kako je ovaj napad izoliran slučaj, iz Sindikata policije Hrvatske podsjećaju na nedavne napade, među kojima i onaj u Orehovici, gdje su policijski službenici ozlijeđeni i suočeni s prijetnjama ubojstvom. Upozoravaju da takvi incidenti potvrđuju trend rasta nasilja prema policajcima i ističu kako „reakcije sustava nisu adekvatne“.

Zbog toga apeliraju na snažniju institucionalnu zaštitu:

„Napad na policijskog službenika mora se tretirati kao najteži napad na pravni poredak Republike Hrvatske. Tražimo dosljednu primjenu zakona, odlučniju reakciju državnog odvjetništva i jasne signale da država stoji iza svojih policajaca, a ne iza počinitelja.

Naš kolega je danas u bolnici i bori se za život. Bori se s posljedicama napada koji se nikada nije smio dogoditi. Mi smo uz njega, uz njegovu obitelj i nastavit ćemo se boriti za sustav koji će svim policajcima jamčiti sigurnost, zaštitu i poštovanje koje zaslužuju.

Policija može biti učinkovita samo ako zna da država stoji iza nje, a građani mogu biti sigurni samo ako je policija zaštićena i osnažena da radi svoj posao“, poručili su iz Sindikata policija Hrvatske.