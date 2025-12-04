SPLIT Izbodeni policajac teško je ozlijeđen, napadača uhvatila policija

Sinoć, 3. prosinca 2025 .godine, oko 22, 45 sati u Splitu oštrim predmetom je ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio je odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Zadobio je teške tjelesne ozlijede i zadržan je u bolnici.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", kažu iz policije.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.