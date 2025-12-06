Oglasio se DORH: Napad na policajca na Bilicama okvalificiran kao pokušaj teškog ubojstva

O teškom ozljeđivanju policajca na splitskim Bilicama prije koji dan, oglasio se DORH. Događaj u kojem je teško ozlijeđen policajac Prve policijske postaje okarakteriziran je kao teško ubojstvo u pokušaju.

Podsjetimo, policajac je zadobio više ubodnih rana nožem po tijelu te se liječnici splitske bolnice još uvijek bore za njegov život. 18-godišnji počinitelj uhićen je nakon kraće potrage te je smješten na Odjel psihijatrije.

"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku, provelo 3. prosinca 2025. očevid na mjestu događaja na području Splita, povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. u svezi s člankom 34. stavak 1. Kaznenog zakona/11.

Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje", objavio je DORH.