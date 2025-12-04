Teško ranjeni policajac je nositelj medalje Grada Splita. Puljak ga je nagradio za rad u zajednici

Policajac koji se u splitskom KBC-u bori za život nakon brutalnog napada nožem je Ante Križan, dugogodišnji kontakt-policajac poznat po suradnji sa školama, komunalnim službama i lokalnom zajednicom. Zbog svog angažmana 2021. godine dobio je medalju Grada Splita, koju mu je uručio gradonačelnik Ivica Puljak, kao priznanje za doprinos sigurnosti i prevenciji kriminala među rizičnim skupinama.

Podsjetimo, Križan je sinoć oko 22.45 sati napadnut na Bilicama dok je bio izvan službe. Prema sumnjama policije, 18-godišnji mladić s psihičkim poteškoćama napao ga je oštrim predmetom i zadao mu devet ubodnih rana. Policajac je hitno operiran i nalazi se u induciranoj komi.

„Pacijent je životno ugrožen, ima višestruke ozljede prsnog koša i abdomena te oštećenja više organa. U vrlo je teškom stanju“, kazao je dr. Toni Kljaković Gašpić iz KBC-a Split.

Osim toga, kako Dalmacija Danas doznaje iz neslužbenih, ali vrlo pouzdanih izvora, napadač na policajca je 18-godišnji muškarac koji ima teške psihičke probleme.