Splitska bolnica otkrila je nove detalje o ozlijeđenom policajcu: "Situacija je vrlo ozbiljna. Životno je ugrožen i nalazi se u induciranoj komi"

Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje KBC-a Split, otkrio je danas u kakvom je stanju ozlijeđeni policajac koji je kasno sinoć nožem napadnut na splitskim Bilicama.

"Radi se o bolesniku s više ubodnih rana po cijelom tijelu, uglavnom u prsnom košu i trbuhu. Zbrinut je kirurški i nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja, gdje se provode metode intenzivnog liječenja. U dosta je teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen i da je situacija vrlo ozbiljna. Trenutno je zbrinut. Više organa je ozlijeđeno, pratimo njegovo stanje i dajemo sve od sebe. U životnoj je opasnosti i u induciranoj komi", kazao je Kljaković Gašpić.

Podsjetimo, sinoć, 3. prosinca 2025. godine, oko 22.45 sati u Splitu, oštrim je predmetom ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti. Mislimo na njega, uz njega smo i uz njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", poručuju iz policije.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Osim toga, kako Dalmacija Danas doznaje iz neslužbenih, ali vrlo pouzdanih izvora, napadač na policajca je 18-godišnji muškarac koji ima teške psihičke probleme, a za sada nije poznato zašto je napao policajca.