Napadač s Bilica jedva je punoljetan. Nije poznato zašto je napao policajca

Sinoć, 3. prosinca 2025. godine, oko 22.45 sati u Splitu, oštrim je predmetom ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti. Mislimo na njega, uz njega smo i uz njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", poručuju iz policije.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Kontaktirali smo Klinički bolnički centar Split kako bismo doznali u kakvom je zdravstvenom stanju napadnuti policajac. Kažu nam da je u životnoj opasnosti.

"Sinoć oko 23.15 u KBC-u Split zaprimljen je pacijent s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava. Učinjena je opsežna medicinska obrada. Nad pacijentom se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja. U životnoj je opasnosti", izvijestili su iz splitske bolnice.

Osim toga, kako Dalmacija Danas doznaje iz neslužbenih, ali vrlo pouzdanih izvora, napadač na policajca je 18-godišnji muškarac koji ima teške psihičke probleme, a za sada nije poznato zašto je napao policajca.