Najnovije vijesti iz splitske bolnice o teško ozlijeđenom policajcu: "Njegovo zdravstveno stanje i dalje je iznimno kritično"

Splitski policajac Ante Križan kojeg je prošli tjedan teško ozlijedio 18-godišnjak i dalje je u kritičnom stanju. Nešto je stabilnije negoli prethodnih dana, ali liječnici se i dalje bore za njegov život.

"Pacijent je danas u stabilnijem stanju, no njegovo zdravstveno stanje i dalje je iznimno teško, kritično i životno ugrožavajuće. Nastavljamo s procesom intenzivnog liječenja, a pokušaj odvajanja od respiratora razmotrit će se kada liječnički tim procijeni da su za to ispunjeni medicinski uvjeti", najnovije su vijesti iz KBC-a Split.

Također su zamolili iz KBC-a da se poštuju prava pacijenta.

"Razumijemo interes javnosti i nadu svih da će se uskoro moći čuti ohrabrujuće vijesti. Ipak, molimo za poštivanje prava pacijenta na privatnost i dostojanstvo, kao i privatnosti njegove obitelji", poručili su.

Podsjetimo, policajac je napadnut 3. prosinca dok je bio izvan službe. Prema sumnjama policije, 18-godišnji mladić s psihičkim poteškoćama napao ga je oštrim predmetom i zadao mu devet ubodnih rana. Policajac je hitno operiran. Mladić je zadržan na Odjelu psihijatrije.