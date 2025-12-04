Anka Đikić o ozlijeđenom policajcu: "Spasio me od prijetnji, i toj osobi je htio pomoći"

Nakon što je u utorak navečer u splitskom kvartu Bilice teško ozlijeđen policijski službenik u civilu, brojni građani izrazili su šok i zabrinutost zbog nasilja koje je ponovno pogodilo grad. Među njima je i Splićanka Anka Đikić, koja je na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku o ozlijeđenom policajcu.

"Sinoć u Splitu, na Bilicama, nije samo izboden policajac, nije samo izboden policajac u civilu, nije samo izboden, nego je izmasakriran...

Sinoć u Splitu nije samo izboden policajac, nije samo izboden dobitnik nagrade grada Splita za svoj rad i življenje (ne samo obavljanje) svog, ne samo posla, već poziva.

Sinoć u Splitu nije samo izboden policajac u civilu, izboden je jedan veliki ČOVIK, duša od ČOVIKA.

Sinoć u Splitu, nije samo izboden policajac, bar ne za mene.

Sinoć je u Splitu izboden barba Križan (sad bi me ispalio sa stilom za ovo barba), čovjek koji se bori za svakog čovjeka, za svaki problem, za našu mladost u ovom gradu(posebno na Kmanu).

Sinoć je izboden ČOVIK koji je meni, u trenucima kad je bila aktualna situacija (nož, Kman, prijetnje...), bio ono što bio bio moj tata, da nije otišao na bolji svijet nekoliko mjeseci prije toga - prvi, uvijek tu, ali ne samo za mene, nego i za tog čovjeka, koji je sve to činio.

Sinoć je izboden ČOVIK koji je htio, zajedno s nama, pomoći toj osobi, koji se borio sa sustavom da se osobi pomogne, a ne da ga se "pusti na slobodu".

Sinoć je izboden ČOVIK koji je je redovito obilazio Udrugu kako bi provjerio je li sve pod kontrolom, jesu li djeca sigurna.

Sinoć je izboden ČOVIK rukom "osobe" kojoj je htio pomoći.

Ali, dragi moji, nije sinoć izboden samo moj barba Križan, sinoć je, po tko zna koji put, izboden i prokazan puno veći problem, ne samo Splita, nego cijele LIJEPE NAŠE, a to su sve moguće manjkavosti raznih sustava...

Ja ću večeras teško usnuti, ali usnuti ću s nadom, da će moj barba Križan pobijediti sve i da ću ponovo vidjeti onaj njegov osmijeh koji otapa, pogled koji prodire, dušu koja vjeruje da može promijeniti ovaj grad, ovu državu, ove sustave...", stoji u njenoj objavi.