'Jučer je Thompson otpjevao 7 pjesama, nije bilo Čavoglava. Ja sam znao da neće biti Čavoglava'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je održao konferenciju za medije dan nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, piše Index.

Tisuće navijača dočekale su na Trgu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončanu medalju. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Nastupao je i Marko Perković Thompson.

Podsjetimo, Grad Zagreb je prije par dana organizirao doček, no nije pristao na to da na Trgu nastupi Thompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti. Potom se uključila vlada, koja je objavila da će organizirati doček za rukometaše, te pozvala Thompsona da nastupi.

"Ovo je udar države na Grad Zagreb. Ovo je i kršenje Ustava. Vjerujem da je ovo mnoge šokiralo, ne sjećam se da je bilo koja Vlada bilo kojoj lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu", kazao je Tomašević jučer.

"Nakon što je Vlada preuzela organizaciju, rekao sam jučer da su sve maske pale, da se sve vidi, da Vlada i HDZ kontroliraju Thompsona. Kad Thompson pjeva na gradskom Hipodromu, onda ima ustaškog pozdrava. Kad pjeva u gradskoj Areni, ima ustaškog pozdrava. Kada pjeva na Trgu bana Ječačića, na dočeku koji organizira Vlada, nema Čavoglava ni ustaškog pozdrava. Kako to?

Zašto mu Vlada nije dozvolila da otpjeva tu pjesmu i uzvikne Za dom spremni, ako tu nema ništa sporno? Još jednom, HDZ kontrolira Thompsona, koristi ga već godinu dana za rušenje gradske vlasti pred lokalne izbore, pa nakon lokalnih izbora, pa onda instrumentaliziraju sport za političke obračune, što je stvarno žalosno. I to neće stati, a mi ćemo se protiv toga boriti. Borit ćemo se protiv ustaških pozdrava, braniti sve ustavne vrijednosti, i nećemo se dati u tom smislu pokolebati.

"Dogodio se opasan presedan"

Dogodio se opasan presedan. Vlada je svjesno prekršila zakon o komunalnom gospodarstvu. Nisu dobili ni tražili dozvolu za zauzimanje javne površine. Taj Zakon je vlada svjesno prekršila, svjesno i namjerno, pa je policija izdavala naloge redarima da ne mogu obavljati svoj posao. Za to nisu imali nikakve ovlasti, ali netko im je to naredio. Na temelju čega?

Jučer je prekršen zakon, to je glavna tema i mi ćemo se dalje time baviti. Spin je da vlada nije prekršila zakon. DP je jučer rekao da treba promijeniti zakon - dakle znaju da je zakon prekršen. U tom smislu ja neću dozvoliti da se gazi po gradskim odlukama i nadležnostima Grada.

Najavljuje referendum

Danas je predsjednik Skupštine javio da se obratio Ustavnom sudu. Izglasat ćemo zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključka vlade da preuzme doček. Idemo to izgurati do kraja.

Pozivam i druge gradonačelnike da razmisle može li se to i njima dogoditi. Ako Vlada to svjesno radi, a i priznali su to njihovi koalicijski partneri, a priznaju da su to i drugi radili pa govore o primjeru iz 2012., što je još jedan spin, jer taj gay pride nije imao veze s ovim Zakonom. Vlada je jučer napravila nekoliko desetaka komunalnih prekršaja i oko toga će se voditi postupci, i mi oko toga nećemo odustati. To znači pravna država, postupanje prema svima na jednak način. Pravila jednako vrijede za sve.

Prvi slučaj se sa Zagrebom dogodio sa Zakonom o prostornom uređenju. Podsjetit ću vas da je Grad pokušavao usvojiti izmjene GUP-a uoči lokalnih izbora, što je Vlada opstruirala. A kad smo to izgurali, onda je Vlada išla u izmjene Zakona kojima se opet prekršio Ustav.

Dvaput se prekršio Ustav kad je riječ o upravljanju prostorom. Vlada nema pravo zadirati u lokalnu autonomiju. I u tom slučaju ćemo Ustavnom sudu uputiti zahtjev za ocjenom ustavnosti. A ako se Ustavni sud ne odredi, onda ćemo ići na referendum pa neka građani ocijene. Ako ovo prođe, onda više nema granica", rekao je Tomašević.

Slijede pitanja, piše Index.

Mislite li da je trebalo dopustiti doček s Thompsonom?

Bio sam jasan. Thompson je svjesno prekršio pravila koja je donijela Gradska skupština i uzviknuo ustaški pozdrav. I zbog toga ne može nastupati na javnim površinama u Zagrebu. Ja se držim svojih odluka i od njih ne odustajem. I da bi ovo bila pravna država, pravila moraju vrijediti jednako za sve situacije. A oko ovih spinova da je Grad Zagreb otkazao doček, nije ga otkazao.

Sve je bilo pripremljeno i usuglašeno. Nakon što su rukometaši osvojili brončanu medalju, izašlo je priopćenje o dočeku, bio je poznat i termin i doček, Hrvatske ruže su bile dogovorene, da se odsvira pjesma "Ako ne znaš šta je bilo". I onda se dogodio ultimatum u zadnji čas da mora biti Thompson. On ne može po tim pravilima nastupati, i nakon toga je Savez otkazao doček.

Prozvali ste vladu za instrumentalizaciju sporta. Niste li svi to radili?

Opet se bavimo nebitnim stvarima. Kako vlada, koja treba provoditi zakone, svjesno krši te zakone. Vrijede li zakoni za vladu? Ako mi tako odlučimo, tako će biti. Zato je bilo tužno gledati kako policija, ne znajući po kojim ovlastima, sprečava komunalne redare da rade svoj posao.

Pričali ste s premijerom?

Ne mogu reći što je on rekao. Ja sam ga upozorio da je to što radi kršenje zakona. Jučer je Thompson otpjevao 7 pjesama, nije bilo Čavoglava. Ja sam znao da neće biti Čavoglava. Zašto? Jer je Vlada stala iza toga. Zašto na dočeku nije bilo premijera Plenkovića? Zašto nije popio čaj i došao? Mene je pozvao, a sam nije došao. Bio je u Zagrebu.

Protiv koga će ići prijave?

Protiv organizatora. Vlada je, prema onome što mi znamo, organizator. Ali nama nije došao niti jedan zahtjev za zauzimanje javnih površina. Za sve smo saznali iz medija.

Kakav referendum bi to bio?

Vezan uz Zakon o prostornom uređenju. On oduzima pravo gradovima da upravljaju svojim prostorima. Ministarstvo može zaobići i reći "ovo je javni interes". To je vlada jučer napravila - tako bi bilo za razne prostorne planove i organizacije.

Kako ovaj potez utječe na suradnju Grada i vlade?

Teško. Kakva može biti suradnja kad vlada gazi po gradskim odlukama i krši ustavne odredbe. Sigurno neće biti lako. Smatramo da će zakon o prostornom uređenju dovesti do privatizacijske pljačke. Kada mi podnesemo zahtjev za ustavnosti kao Skupština, sud bi trebao odlučivati u roku od 30 dana.

Planirate li pozvati Plenkovića na dijalog?

Zvao sam ga jučer, on je nastavio po svom. O čemu možemo razgovarati, o kršenju zakona? Ne znam o čemu.

Da je bilo nekih problema, tko bi odgovarao?

Što vi mislite? Organizator.

Zašto niste vladu uključili u dogovore oko dočeka?

Jednostavno - zašto vlada nije tražila da ih se uključi. Jesmo mi odbili vladu da se uključi. Nisu ni oni nas tražili. Irelevantno je jesmo li lani mi kontaktirali vladu.

Tko je vodio pregovore s Hrvatskim rukometnim savezom?

Kolege pročelnici. Iz HRS-a su nam nakon bronce rekli da neće doći jer nema Thompsona. Osobno mi je to rekao predsjednik rukometnog Saveza, da neće doći ako nema Thompsona. Nazvao me nekih sat vremena nakon osvojene medalje. Ponavljam, tražili smo suglasnost HRS-a da odmah nakon osvojene medalje objavimo informacije o dočeku. I onda je predsjednik prenio želje igrača da mora biti Thompson ili dočeka neće biti. Mi smo doslovce iz medija saznali da će Vlada organizirati doček.

Zagreb nije samo grad Zagrepčana. Jeste li sami doprinijeli polarizaciji i radikalizaciji društva?

Da li za bilo koju reporezentaciju navijaju i lijevi i desni. Ja mislim da da. Tko onda radi podjele u društvu? Thompson je, htio to on priznati ili ne, predmet podjela u ovom društvu. Tko god forsira Thompsona, radi podjele u društvu. Sad to rade u sportu. Možemo ne voli sport? Utrostručili smo sredstva za sport. Što mi ne volimo sport, mi nismo domoljubi, nismo pripremili doček sa Zaprešić Boysima, što oni nisu domoljubi?

U prvom planu bio bi rukomet i rukometaši, a ne ovo o čemu se razgovaralo zadnja 24 sata.

Žalite li za nekim svojim odlukama?

Ne. Postupali smo u dobroj mjeri i neka se razotkrilo sve. Maske su do kraja pale. Pokazalo se da je Thompson instrument HDZ-a. HDZ i ministri su govorili da neće biti kontroverznih pjesama.