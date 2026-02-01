Pogledajte trenutak kada su hrvatski rukometaši dobili medalje

Hrvatski rukometaši na svečanoj dodjeli medalja još su jednom pokazali zašto uživaju status nacionalnih heroja. S brončanim medaljama oko vrata, ogrnuti hrvatskim zastavama i uz vidljivo oduševljenje, slavili su veliki uspjeh ostvaren pobjedom protiv Islanda.

Fotografija zabilježena u tim trenucima prikazuje momčad u punom zanosu – stisnutih šaka, osmijeha i glasnog slavlja, ali i snažne poruke zajedništva koje je krasilo reprezentaciju tijekom cijelog turnira. Igrači su se okupili oko postolja, ponosno ističući hrvatske boje, dok su emocije bile iskrene i snažne.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Brončana medalja još je jedan dokaz kontinuiteta hrvatskog rukometa na najvećoj europskoj i svjetskoj sceni. Osvojena u teškoj utakmici i nakon zahtjevnog prvenstva, ima dodatnu težinu, a slavlje na dodjeli medalja pokazalo je koliko ovaj uspjeh znači igračima i stožeru.

Trenutci poput ovih – zagrljaji, zastave i medalje – ostaju trajno upisani u povijest hrvatskog sporta, ali i u sjećanje navijača koji su s ponosom pratili svaki korak reprezentacije do još jednog velikog odličja.