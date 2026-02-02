Je li bilo incidenata? Nakon dočeka rukometaša oglasila se policija

Tijekom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića nije bilo sigurnosnih incidenata niti potrebe za policijskim intervencijama, potvrdili su iz Policijske uprave zagrebačke. Kako navode, javni red i mir bili su osigurani prije, za vrijeme i nakon završetka događaja.

Hrvatske rukometaše, koji su na Europskom prvenstvu održanom u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojili brončanu medalju, na središnjem zagrebačkom trgu dočekale su desetine tisuća navijača iz cijele zemlje.

Svečani doček organizirala je Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, izvan okvira Grada Zagreba. U glazbenom dijelu programa, prema izboru HRS-a, nastupili su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže te Marko Perković Thompson.