Grad Split pričao s rukometašima iz Splita i Dalmacije kako bi im upriličio doček na Rivi

Grad Split uputio je čestitku brončanim rukometašima na velikom uspjehu i ponosu koji su donijeli cijeloj Hrvatskoj.

"Grad Split, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, izrazio je spremnost za organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša. Nakon informacije da će Vlada Republike Hrvatske preuzeti organizaciju središnjeg dočeka, Grad Split stupio je u kontakt s rukometašima iz Splita i Dalmacije kako bi im upriličio doček na Rivi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rukometaši su se ispričali zbog nemogućnosti dolaska, s obzirom na to da već sutra odlaze u svoje klupske obveze, a gradonačelnik će im naknadno upriličiti poseban prijem", stoji u objavi.