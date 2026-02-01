Evo ih! Hrvatski rukometaši se javili iz zračne luke, ovo su upravo objavili

Brončani hrvatski rukometaši javljaju se s puta kući. Hrvatski rukometni savez objavio je kratku, ali emotivnu poruku iz danske zračne luke Billund, potvrdivši da se reprezentacija vraća u domovinu nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.

“Stižemo Domovini!”, poručili su rukometaši uz fotografiju s aerodroma i oznake turnira, izazvavši brojne reakcije i poruke podrške navijača.

Dolazak u ranim jutarnjim satima

Prema posljednjim informacijama, dolazak hrvatske rukometne reprezentacije u Zračna luka Franjo Tuđman planiran je u ponedjeljak, 2. veljače, oko 3 sata ujutro. Iako svečanog dočeka neće biti, interes javnosti i medija za povratak reprezentativaca ne jenjava.

Reprezentativci se vraćaju iz Skandinavije nakon zahtjevnog turnira na kojem su još jednom potvrdili status hrvatskog rukometa u europskom i svjetskom vrhu.

Ministar dolazi na aerodrom

U Zračnoj luci Franjo Tuđman hrvatske rukometaše dočekat će Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, koji će im osobno čestitati na velikom uspjehu i osvojenoj brončanoj medalji.

Njegov dolazak potvrđen je kao znak institucionalne potpore reprezentaciji koja je, unatoč brojnim izazovima, turnir završila pobjednički.

Emocije jače od protokola

Iako bez službene ceremonije i pozornice, povratak brončanih rukometaša obilježen je snažnim emocijama. Poruke iz Billunda jasno pokazuju koliko im povratak kući znači, a brojni navijači već su putem društvenih mreža najavili dolazak u zračnu luku, unatoč kasnom satu.