Od prve biokovske saune do brzog interneta. Ovo je raj za planinare! Kakav luksuz, zavirili smo u novi planinarski dom Vošac na Biokovu

Na visini od 1300 metara, u samom srcu Park prirode Biokovo, ponovno živi mjesto koje je desetljećima bilo simbol planinarskog duha. Planinarski dom Vošac danas nije samo obnovljen objekt – on je priča o upornosti, entuzijazmu i ljubavi prema planini koja nadilazi svaku računicu.

Nakon punih 35 godina propadanja i sudskih sporova, Vošac je prošle jeseni ponovno otvorio vrata. Dom, koji je prije deset godina vraćen planinarskom društvu, dobio je novu priliku zahvaljujući dvojici lokalnih poduzetnika koji su u obnovu ušli srcem, svjesni da se ovakva investicija ne mjeri profitom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve što je stvoreno, ostaje planinarima i Biokovu. I to se osjeti u svakom detalju.

Na prvi pogled – kamen, drvo i planina. No već nakon nekoliko minuta boravka postaje jasno da Vošac nudi razinu udobnosti kakva se rijetko susreće na ovakvim lokacijama. Od satelitskog interneta do podnog grijanja, čak i na vanjskim stolovima, svaki detalj osmišljen je tako da spoji surovost Biokova s toplinom doma.

Unutra pucketanje vatre u kaminu, vani tišina planine i pogled koji seže sve do mora. Kontrast koji ostavlja bez riječi.

Sobe koje pričaju biokovsku priču

Smještaj u domu pažljivo je osmišljen kako bi zadovoljio i planinare i goste željne komfora. Planinarska soba prima do 22 osobe i opremljena je s dvije kupaonice s toplom vodom, dodatnim sanitarnim čvorovima, ventilacijom koja osigurava svjež zrak te svakim krevetom koji ima vlastitu rasvjetu, utičnicu i pristup internetu.

Komercijalne sobe nose imena biokovskih vrhova, a svaka ima svoju priču. Soba Troglav posebno se ističe – prostrana, s bračnim krevetom, vlastitom kupaonicom i detaljima od kamena starog doma koji je restauriran i ponovno ugrađen. Grede na stropu i unikatna rasvjetna tijela dodatno naglašavaju autentičnost prostora.

Namještaj u domu izrađivao je brački majstor Pero Zlatar, čiji se potpis vidi u svakom komadu drva. Posebnu pažnju privlače i venecijanske ograde koje su reciklirane i vraćene u život, spajajući prošlost i sadašnjost.

Ispred doma uklesan je težak s mazgom, simbol Dalmacije, u veličini većoj od prirodne – snažan podsjetnik na težak, ali ponosan život podno Biokova.

Restoran i terasa – okusi koji vraćaju energiju

Nakon dana provedenog na planini, restoran doma nudi ono što je najpotrebnije – jednostavnu, ali vrhunsku hranu pripremljenu od svježih lokalnih namirnica. Svaki obrok ovdje ima drugačiji okus, možda zbog zraka, možda zbog pogleda, a možda zbog osjećaja da ste daleko od svega.

Na terasi, uz kavu ili čašu pića, vrijeme kao da usporava. Zvukovi prirode, mirisi planine i boje zalaska sunca stvaraju trenutke koji se pamte.

Prva biokovska sauna – luksuz usred planine

Posebno iznenađenje krije se u unutrašnjosti doma – sauna za četiri osobe, prva takva na Biokovu. Okružena drvom i kamenom, pruža prostor za potpuni odmor nakon napornog dana.

Toplina opušta tijelo, dok tišina planine smiruje misli. Rijetko gdje se može doživjeti takav spoj prirode i opuštanja.

Sigurno utočište kad planina pokaže zube

Biokovo je poznato po naglim promjenama vremena, a Vošac je već u prvih nekoliko mjeseci rada dokazao svoju važnost.

„Mi smo u pet mjeseci imali već tri-četiri slučaja gdje smo praktički nekome s otvorenim vratima spasili život. Usred ljeta se vrijeme promijeni vrlo brzo, mi smo na sreću bili otvoreni i reagirali smo na pravi način i ljudi su živi i zadovoljni“, rekao je Matko Šabić, koncesionar Planinarskog doma Vošac.

Ispred ulaza nalazi se i zimska soba koja je uvijek otvorena, s podnim grijanjem, kao sigurno utočište za svakoga tko se nađe u nevolji.

Poziv koji se ne odbija

Vošac danas radi gotovo cijele godine i otvoren je svakoga dana, nudeći planinarima, izletnicima i ljubiteljima prirode mjesto za predah, ali i za povratak sebi.

„Pozivam sve planinare, ljude koji vole planinu i prirodu da dođu do nas, srdačno ćemo vas dočekati kada god da dođu“, poručuje Šabić.

Na kraju, Vošac nije samo dom. To je iskustvo. Mjesto gdje planina nije prepreka, nego poziv.