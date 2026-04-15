GRAĐANI PREUZIMAJU ZNANOST U SVOJE RUKE: “More više nije samo promatrač, nego sudionik – i to zahvaljujući svima nama”

U vremenu kada se sve češće govori o klimatskim promjenama i ugrozi morskih ekosustava, u Splitu je održan događaj koji donosi tračak optimizma – i to iz neočekivanog smjera. Naime, građani su ovog puta stavljeni u središte znanstvenih istraživanja.

Institut za oceanografiju i ribarstvo organizirao je Citizen Science Day – dan posvećen konceptu građanske znanosti, koji je okupio pedesetak zainteresiranih posjetitelja željnih znanja, ali i konkretnih načina kako pomoći očuvanju mora.

Znanost više nije rezervirana samo za laboratorije

Sudionici su imali priliku iz prve ruke saznati što znači biti dio znanstvenog procesa. Kroz interaktivni program predstavljeni su konkretni alati i platforme koje omogućuju svakome da doprinese istraživanjima – od prijave opažanja u moru do praćenja otpada i kretanja plovila.

Poseban naglasak bio je na praktičnim primjerima, a znanstvenici Instituta predstavili su niz projekata koji već sada uključuju građane.

Aplikacije koje povezuju znanost i svakodnevni život

Dr. sc. Barbara Zorica predstavila je digitalnu platformu razvijenu u sklopu projekta INTERREG BLUECONNECT, usmjerenu na tržište svježe certificirane ribe.

Dr. sc. Olja Vidjak približila je aplikaciju RebrashNET, koja omogućuje građanima da prijave opažanja želatinoznog planktona u Jadranu – pojave koja sve češće privlači pažnju javnosti.

Dr. sc. Hrvoje Mihanović predstavio je aplikaciju UNDERSEA, putem koje vlasnici manjih plovila mogu dobrovoljno dijeliti podatke o kretanju, čime doprinose praćenju morske bioraznolikosti.

Od otpada do kamenica – svatko može pomoći

Zanimanje sudionika izazvalo je i izlaganje dr. sc. Pere Tutmana, koji je predstavio baze podataka ČistiMO! i Katastar riječnog otpada, osmišljene za prikupljanje i mapiranje otpada uz pomoć građana.

Dr. sc. Daria Ezgeta Balić predstavila je novu platformu za dojavu nalaza autohtone vrste kamenice, razvijenu kroz projekt Hrvatske zaklade za znanost POPOyster, čiji je cilj obnova staništa ove važne vrste.

Širi kontekst uključivanja lokalnog znanja u znanstvena istraživanja predstavio je dr. sc. Branko Dragičević, istaknuvši koliko iskustvo ribara i lokalnog stanovništva može pomoći u razumijevanju promjena u morskim ekosustavima.

Velik potencijal u povezivanju znanosti i društva

Organizatori ističu da građanska znanost ima golem potencijal u povezivanju znanstvene zajednice i šire javnosti. Upravo ovakvi događaji mogu biti ključni u podizanju svijesti i aktiviranju građana u očuvanju okoliša.

Događaj je održan u sklopu projekta Science Comes to Town, uz podršku partnera iz Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koji su bili domaćini ovog edukativnog i inspirativnog susreta.

Jedno je sigurno – more više nije samo prostor istraživanja, nego zajednički projekt svih koji uz njega žive.