Važno otkriće u Dalmaciji: Potvrđeni ostaci rimskog naselja Alveria

Arheološki muzej Zadar pod vodstvom kustosa Slavka Šarčevića provodi arheološka istraživanja na lokalitetu Brgud – gradina Jarebinjak, za koji se pretpostavlja da je na njemu bilo smješteno rimsko naselje Alveria.

Riječ je o prostoru koji je bio naseljen još u predrimskom razdoblju, a svoj kontinuitet života nastavlja i tijekom rimskog perioda.

Dosadašnji nalazi otkrivaju niz zanimljivih i vrijednih tragova koji svjedoče o bogatoj i dugotrajnoj povijesti ovog područja.

"Istraživanja su krenula u ožujku ove godine, a njima je prethodio terenski pregled okolnog prostora - sela Brgud, Dobropoljci, Bjelina. Na temelju površinske arhitekture i površinskih nalaza zaključili smo da je možda najbolje pokrenuti istraživanje na Brgudu. Već od prije se pretpostavlja da je postojalo naselje, rimsko naselje koje se zvalo Alveria, a ovim istraživanjima smo potvrdili tu pretpostavku. Istraživanja još traju, ali za sada možemo reći da smo potvrdili da se na tom prostoru živi od prapovijesti - od željeznog doba i kasnije u antici. Sigurni smo za period od 2. stoljeća prije Krista do 3. stoljeća poslije Krista. Moguće je da je puno širi raspon, a ovo je ono što za sada možemo potvrditi", kazao nam je o istraživanju kustos Šarčević.

Pojasnio nam je i što je sve pronađeno na ovom vrijednom lokalitetu.

"Od nalaza imamo keramičke ulomke domaćeg i rimskog porijekla te staklene ulomke, imamo ostatke arhitekture - zidove iz najmanje dvije faze. Gradina je opasana suhozidnim bedemom i pretpostavljamo da je to vjerojatno mjesto gdje se nalazio taj rimski grad Alveria. To se mislilo i prije, ali s ovim istraživanjima se to potvrdilo. Istraživanja se i dalje nastavljaju, potrajat će još desetak dana. Nakon istraživanja sve pronađeno ide na obradu u muzej, a kada se obradi nastojat ćemo to prezentirati široj javnosti te u budućnosti nastaviti istraživanja na tom lokalitetu", kazao nam je Slavko Šarčević.