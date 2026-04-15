Orešković HDZ-ovo "priuštivo stanovanje" usporedila s biblijskim čudom, posebno se osvrnula na Split: "Ako niste među onima koji..."

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je kritizirala model priuštivog stanovanja koji provodi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), poručivši da se njime ne može riješiti rastući problem nepriuštivih nekretnina.

U objavi na društvenim mrežama povukla je paralelu s biblijskom pričom, ustvrdivši da aktualna politika podsjeća na “čudo” u kojem se s ograničenim resursima pokušava zadovoljiti velik broj ljudi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“HDZ-ovo priuštivo stanovanje kao da se temelji na biblijskoj priči o Isusu koji je s dvije ribe i pet štruca kruha nahranio mnoštvo”, navela je Orešković.

“Stvara se nova privilegirana skupina”

Istaknula je da će broj državnih i gradskih stanova biti nedostatan u odnosu na stvarne potrebe građana, zbog čega, smatra, dolazi do stvaranja nove skupine privilegiranih.

“Stanova koje će država i gradovi graditi i davati u najam i prodaju bit će vrlo malo u odnosu na potrebe i potražnju. To znači da će se na trošak svih nas koji plaćamo izgradnju tih nekretnina stvoriti nova privilegirana skupina, pritom zahvalna vladajućima”, upozorila je.

Kao primjer je navela Split, gdje će, prema njezinim riječima, tek ograničen broj građana imati priliku doći do stana po povoljnijim uvjetima.

“Ako niste među onima koji će svoj dom steći po uvjetima o kakvima drugi ne mogu ni sanjati, za vas će cijena ostati tržišna – i nedohvatljiva”, poručila je.

Sumnje u upravljanje državnim nekretninama

Orešković je također izrazila nepovjerenje prema ministru Branko Bačić, istaknuvši da mu ne vjeruje zbog načina na koji se dosad upravljalo državnim nekretninama.

“Ja mu ne vjerujem, jer je s državnim nekretninama i do sada upravljao na koruptivan način”, ustvrdila je.

Najavila je i da će o toj temi govoriti na nadolazećoj sjednici Antikorupcijsko vijeće, gdje će, kako kaže, otvoriti pitanje dosadašnje prakse upravljanja državnom imovinom.