Kamenovanje u splitskom klubu!

U subotu 18. travnja, u Klubu Kocka održava se šesto po redu Kamenovanje, akon više od godinu dana.

Ovoga puta u Split dolaze tri benda željna predstavljanja svojih glazbenih fizija i izričaja splitskoj publici – “glasno, prljavo i direktno”.

10KRE je mladi stoner/sludge trio iz Zagreba, nastao iz garažnih jam sessiona tijekom ljeta 2023. Njihov zvuk spaja blues korijene s prljavim, groove-heavy riffovima, nadopunjenim agresivnim vokalima i snažnim utjecajem Black Sabbatha. Već su zapalili binu kao support 1000mods-u i na Bearstone festivalu, a u Split dolaze s istom dozom žestine — spremni isporučiti energičan i upečatljiv nastup. Vani imaju jedan singl, a u Kocku donose novi materijal koji izlazi u svibnju.

Extroft je metal bend iz Valpova, osnovan 2020., poznat po žanrovski raznolikom, ali kohezivnom zvuku koji spaja groove, psihodeliju, grunge i heavy/alt metal. Iza sebe imaju brojne nastupe na velikim pozornicama i festivalima poput Bearstonea, InMusica, Rockstrikcije i Supervala, kao i nastupe u Tvornici Kulture i Vintage Industrial Baru — iskustvo koje se jasno osjeti u njihovom moćnom live izrazu. Godine 2024. objavljuju debitantski EP i spot za singl “Veins”, a trenutno rade na novim izdanjima.

My Pitbull Lucifer je pulska stoner/doom/sludge četvorka koja donosi neobičan i teško objašnjiv zvuk koji se ne propušta. Nastali 2021. iz redova kultnih bendova Mighty Zazuuma i Bolesno Grinje, kroz svoj izričaj spajaju avangardu, noise i teške, distorzirane riffove s mračnom atmosferom. Nakon kratke pauze od turneje u travnju 2026., napokon dolaze u Split, gdje će predstaviti svoj debitantski album “Welcome to New Earth”, objavljen u ožujku za No Profit Records.

Ulaznice su dostupne u Screws & Beers baru po cijeni od 10 eura, te na ulazu na dan koncerta po cijeni od 15 eura. Na instagramu Kluba Kocke (@klubkocka) u tijeku je nagradna igra za karte.