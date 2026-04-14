Kružni tok kao rješenje? Semafor u Strožancu donio još veće gužve

Jutro nakon što je u Strožancu prvi put aktiviran semafor na jednoj od najopterećenijih prometnih točaka, očekivano rasterećenje prometa – izostalo je. Već u ranim satima kolone su se ponovno formirale, a situaciju dodatno otežava kiša koja usporava vožnju i smanjuje protočnost na cijeloj dionici.

Prema dostupnim informacijama s terena, promet se odvija usporeno u smjeru Splita, uz povremene zastoje i stvaranje dugih kolona. Iako je cilj postavljanja semafora bio povećati sigurnost i regulirati uključivanje vozila, čini se da je u praksi došlo do suprotnog efekta – barem u ovom početnom razdoblju prilagodbe.

Vozači su već počeli izražavati nezadovoljstvo novim rješenjem, a na društvenim mrežama i u komentarima mogu se pročitati brojne kritike:

“Triba tu i ispod stavit kružni tok a ne zaustavljat protok... koja inteligencija pa to nema nigdi.”

“Nikako mi nije jasno zašto za skretanje za Žrnovnicu ne može ili se ne smi napravit kružni tok. Je da mi vozimo napamet i prometna kultura na niskom nivou, ali s vrimenom bi se naučili.”

“O nadvožnjaku ili sličnim rješenjima to je već znanstvena fantastika, a opet možda se i rodi ko će imat snage to izgurat.”

Dok nadležni još nisu dali detaljniju analizu učinka novog semafora, jasno je da će biti potrebno vrijeme – ili dodatne intervencije – kako bi se promet na ovom kritičnom pravcu dugoročno stabilizirao. U međuvremenu, vozačima ne preostaje ništa drugo nego naoružati se strpljenjem i dodatnim oprezom, osobito u uvjetima lošeg vremena.