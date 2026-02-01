Oglasio se Tomašević: Grad Zagreb bio spreman za doček rukometaša, ali bez Thompsona

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević oglasio se na društvenim mrežama nakon odluke da se doček hrvatske rukometne reprezentacije, unatoč osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu, neće održati na Trgu bana Josipa Jelačića. U objavi je detaljno pojasnio kako su pripreme za doček započele još nakon ulaska reprezentacije u polufinale.

Prema njegovim riječima, Grad Zagreb je u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom krenuo s organizacijom dočeka, a zajednički stav bio je da će se doček održati u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Saveza unaprijed su bili usuglašeni termin, lokacija i program, a čekao se isključivo ishod utakmice za broncu.

Tomašević navodi kako je s HRS-om bilo dogovoreno da na Trgu bana Jelačića nastupe Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže, koje bi izvele pjesmu „Ako ne znaš što je bilo“, omiljenu među rukometašima još sa Svjetskog prvenstva, a potom i s aktualnog Europskog prvenstva.

Međutim, kako ističe gradonačelnik, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima pridruži i Marko Perković Thompson. Grad Zagreb, prema njegovim riječima, takav zahtjev nije mogao prihvatiti jer bi bio suprotan važećim odlukama gradske uprave i Gradske skupštine vezanima uz korištenje ustaškog pozdrava, koje se primjenjuju na sve izvođače.

Tomašević je naveo i kako je Thompson ta pravila već prekršio na koncertu u Areni Zagreb, zbog čega Grad nije mogao napraviti iznimku. Nakon toga, kako piše u objavi, hrvatska rukometna reprezentacija donijela je odluku da se doček u Zagrebu u tom slučaju neće održati.

„Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu“, zaključio je gradonačelnik Zagreba.