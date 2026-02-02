SPEKTAKULARNI DOČEK Thompson pjevao po želji rukometaša, oni izvan sebe, trg preplavile baklje

Thompson i Hrvatske ruže zapjevali su neslužbenu himnu rukometaša 'Ako ne znaš šta je bilo'.

Trg preplavile baklje, ljudi uglas s Thompsonom pjevaju "Ako ne znaš šta je bilo".

Trg skandira Thompsonu. "Marko, Marko", viču. "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", obratio se Thompson misleći na kapetana Martinovića. Za njega su tu pjesmu tražili suigrači.

"Čestitam ti Ivane, donijeli ste nam radost. Vi ste vitezovi. Pokazali ste borbenost. Hvala tebi i svim rukometašima. Gubite i pobjeđujete kao vitezovi. Ponijeli ste se dostojanstveno. Hvala vam. Počašćen sam što pratite moj rad i što ste pjevali moje pjesme", poručio je Thompson pa zapjevao Ravnotežu.

Nakon Ravnoteže, zasvirao je Gene kamene i publiku i rukometaše bacio u delirij.

"Ajmo ruke", obratio se Thompson publici i zapjevao 'Dolazak Hrvata'.

"Idemo još jednu, ovu ćemo otpjevati za naše junake, hrvatske vitezove", najavio je Thompson pjesmu 'Lijepa li si'. Publika ga je u glas pratila.

"Sad ste vi na redu za kraj. Da vidim ruke", pozvao je Thompson publiku i još jednom su se zaorili poznati stihovi Trgom bana Jelačića.

"Vjerujem u vas", poručio je pjevač rukometašima na kraju i 'počastio' ih pjesmom 'Prijatelji'.