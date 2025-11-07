Hajdukove i Oliverove pjesme spriječili divljaci: "Trebala je nositi dres, dok u pozadini svira navijačka pjesma..."

Samo tjedan dana prije upada 'ljudi u crnome' u prostorije gradskog kotara Blatine-Škrape, članovi splitskog pododbora SKD 'Prosvjeta', predvođeni Markom Veselinovićem, bili su u Vukovaru.

Domaćini otkazane manifestacije, točnije dijela iste, jer je ostatak održan pod budnim okom splitske policije, u subotu i nedjelju, 25. i 26. listopada, kako su izvijestili javnost, proveli su u "u gradu na Dunavu. Posjeta je bila fokusirana na upoznavanje sa životom i kulturnim nasljeđem lokalne zajednice. Obišli smo uži centar grada te položili cvijeće za sve žrtve rata".

O svom boravku pravovremeno su izvijestili na društvenim mrežama, kao što to i inače čine za sve manifestacije, događaje i putovanja. Baš kao i sve druge udruge, društva i ustanove… barem posljednjih godina, kada je to postalo standardna praksa digitalnog doba.

"Prilikom boravka u Vukovaru posjetili smo Ustanovu u kulturi Srpski dom, gdje nas je srdačno dočekao direktor Nebojša Vidović sa suradnicima. Domaćini su nas detaljno upoznali s radom Ustanove, bogatim programom aktivnosti i ulogom koju Srpski dom ima u očuvanju i promociji srpske kulture u ovom dijelu Hrvatske. Tom prilikom prisustvovali smo i izuzetno poučnom predavanju o prošlosti i kulturi Srba Vukovara, koje su održali Veljko Maksić i Nebojša Vidović. Nakon predavanja, ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta, pododbor Split, izveo je nekoliko biranih pjesama, unoseći duh Dalmacije u slavonsku ravnicu", priopćili su ranije.

"Možda do ovoga ne bih ni došlo"

Prema riječima jednog od članova 'Prosvjete', koji je želio ostati anoniman zbog straha koji i dalje osjeća u svom gradu, (vjerovali ili ne), kao ključnu stvar javnog obraćanja, naglašava da javnost nije detaljno upoznata s planom i programom koji se te večeri trebao održati, što je, kako dodaje, bilo jednako kobno i za promociju Splita.

"Jer da je, možda do ovoga ne bih ni došlo", dodaje.

Prisilno prekinuta Svečana akademija, kako ju je ranije za naš portal nazvao predsjednik splitskog pododbora SKD, Marko Veselinović, u Gradskom kotaru Blatine-Škrape trebala je sadržavati nastup ženskog pjevačkog zbora, dramske sekcije s vlastitom predstavom 'Iz Splita, s ljubavlju', harmonikaša, gitarista te gostiju iz Novog Sada članova folklornog udruženja Veliko Kolo, koji su trebali izvesti nekoliko tradicionalnih plesova.

Da se sve trebalo odvijati po planu, pokazuje video, snimljen večer uoči incidenta,u čijoj se pozadini čuje Splitsko kolo, što jasno svjedoči o ugođaju i pripremljenosti...

"Tijekom te večeri, dobro utkane u pamćenje, trebali smo izvesti tri pjesme, od čega dvije Oliverove, a jedna od naših članica trebala je nositi dres Hajduka, dok u pozadini svira navijačka pjesma", kazuje nam sugovornik.

Također, planirali smo izvesti i predstavu 'Iz Splita, s ljubavlju', socijalnog karaktera, koja u prvom dijelu govori o tome zašto mladi odlaze iz Hrvatske. Drugi dio predstave je tužan i patetičan.

"Sada se postavlja pitanje kada će javnost imati priliku pogledati predstavu u koju je uloženo pet mjeseci rada", dodaje.

Ovo je, dakle, bilo javnosti znano i pripremljeno s velikim entuzijazmom, no spriječilo je upad divljaka, kako ih drugačije nazvati, čije postupke policija polako i sigurno identificira. Ti isti počinitelji, zbog kojih je onemogućen nastup devetero mladih iz Novog Sada, umjesto poruke kulture i prijateljstva, u svijet su poslali poruku straha i nasilja.

Nasilje nadjačalo kulturu i trud

Umjesto da publika, ali i gosti koji su mahom rođeni između 2005. i 2008. godine, uživaju u pjesmi, plesu i predstavi u kojoj se promišlja o sudbini mladih i socijalnim problemima, cijela je večer prekinuta zbog bezobzirnog čina koji šalje groznu poruku svijetu – da nasilje može nadjačati kulturu i trud. I sve to zbog rata koji je bio, kada spomenuta mladost nije bila niti u planu, a kamoli rođena.

Je li moguće da je dolazak Milana, Marka, Luke, Nemanje, Roberta, Aleksandre, Mine, Une i Maše izazvao reakciju pojedinaca koji su svojim ponašanjem željeli prekinuti događaj i poslati poruku neprihvaćanja?

Ranije smo već pisali da je predstava 'Iz Splita, s ljubavlju' autorski projekt glumca Nikole Ivoševića, uz asistenciju voditeljice dramske skupine Rade Veštić.

Na predstavi su mjesecima radili i trebali sudjelovati Slavica Galić, Hana Subašić, Nada Marković, Asija Pitalo, Ana Krišto, Srđan Ravlić, Ilija Borković, Marijo Kardum, te djeca Mihaela Krišto i Nikola Nenadić.

Zbog težine događaja i svega proživljenog, naš sugovornik nije želio ponavljati što se te večeri dogodilo. Naglasio je, međutim, da je Marko Veselinović radio u hrvatskoj policiji te da je hrvatski branitelj Vukovara iz 1991. godine.

"Dok smo mi mirno pripremali prostoriju i veselili se programu, s druge strane stajalo je pedeset maskiranih ljudi… i odjednom ste potpuno bespomoćni, uplašeni, svjesni da se ništa ne može kontrolirati", kratko naš sugovornik.

Podsjetimo, svjedoci tog nemilog događaja koji se zbio u prošlu nedjelju, u za naš portal ispričali da je iza 18 sati u prostorije kotara ušla je skupina od oko pedeset mladića, odjevenih u crne majice i kape, među kojima su dvojica starijih, u četrdesetim godinama, izgledala kao da predvode skupinu. Poručili su članovima 'Prosvjete' da ondje ne mogu održati nastup, navodeći kako je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara i da, prema njihovu mišljenju, 'nema mjesta takvom programu'.

Veselinović, direktor KUD-a 'Veliko kolo' nm je ispričao trenutak kad je shvatio da su 'ljudi u crnom' pred vratima GK Blatine-Škrape.

Program se nastavio 4. studenoga otvaranjem izložbe "In Magica Mundi" poznatog srpskog slikara Budimira Dimitrijevića u Francuskoj galeriji na Marmontovoj ulici.

Marko Veselinović, predsjednik SKD - pododborSplit, je ranije za naš portal najavio da društvo blisko surađuje sa Srpskom nacionalnom manjinom Grada Splita, čime se osigurava koordinacija svih kulturnih i obrazovnih aktivnosti Srba u gradu.

"Naša zajednica čini kompaktni kulturni entitet, a Dani srpske kulture prilika su da pokažemo bogatstvo i tradiciju naše zajednice u Splitu", rekao nam je ranije predsjednik pododbora.

Mladi Novosađani su za naš portal ispričali svoja iskustva nakon incidenta. Pitali smo ih hoće li se vratiti u Split i je li događaj promijenio njihov stav prema Dalmaciji. Njihov odgovor bio je jasan i odlučan,

Direktor folklornog udruženja Veliko kolo, Milan Veselinović, po povratku u Novi Sad, ispričao nam je da je i sam u razgovoru s članovima KUD-a, pri odlasku iz Splita, postavio pitanje: "Biste li ponovno došli u Dalmaciju?" Odgovor je bio jednostavan i bez oklijevanja; da.

"Kažu da ne žele da ovo što se dogodilo u Splitu mijenja njihov pogled na cijelu Dalmaciju", dodaje Veselinović.

Upitali smo ga hoće li članovi društva, unatoč iskustvu u Splitu, ponovno pristati nastupiti u našem gradu.

Odgovor je bio kratak i jasan: da.

Polciija je, do sada, priopćila da je u incidentu koji se dogodio u Split u sklopu manifestacije Dani srpske kulture u Splitu uhićeno je 5 osoba. A kako smo jučer neslužbeno doznali, u splitskoj policiji privedeno je još šest osoba koje su trenutačno na kriminalističkoj obradi vezano uz isti događaj.