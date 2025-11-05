Odvjetnik jednog od uhićenih na Blatinama: "Moj branjenik poriče..."

Splitska policija do sada je uhitila tri osobe osumnjičene za napad na manifestaciju Dani srpske kulture, održanu u ponedjeljak navečer u središtu Splita. Napad je počinila skupina od pedeset do stotinu maskiranih osoba odjevenih u crno, koja je nasilno prekinula kulturni događaj na kojem su sudjelovala djeca i umirovljenici.

Zbog ozbiljnosti incidenta u Split je stigao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je održao sastanak s policijskim dužnosnicima i predstavnicima Županijskog državnog odvjetništva. Policija je, kao dodatnu mjeru sigurnosti, postavila ophodnje koje čuvaju izložbu srpskog umjetnika u centru grada.

"Puno njih je bilo zamaskirano. Radi se intenzivno na tome da otkrijemo koliko ih je točno bilo. Mi to danas ne znamo. Za očekivati je da će biti novih privođenja i uhićenja u skorom vremenu," rekao je Turudić novinarima.

Jedan od uhićenih muškaraca tvrdi da nije počinio kazneno djelo. Njegov odvjetnik Vinko Ljubičić izjavio je za RTL da njegov klijent ne poriče prisutnost na mjestu događaja, ali odbacuje optužbe.

"Moj branjenik poriče da je počinio bilo kakvo kazneno djelo. Ne poriče da se tu našao – tu živi i vrlo često dolazi – ali nije učinio nikakvu radnju koja bi se mogla smatrati kaznenim djelom koje mu se stavlja na teret", rekao je Ljubičić.

Situaciju je za RTL komentirao i Damir Primorac, odvjetnik i bivši sudac Županijskog suda u Splitu, koji je naglasio da su ovakvi slučajevi rijetki.

"Moram priznati da u svojoj karijeri nisam vidio puno ovakvih slučajeva,” kazao je Primorac, pojašnjavajući da se prema dosadašnjim informacijama “zaključuje kako postoji sumnja na kazneno djelo nasilničkog ponašanja".

"To djelo uključuje nasilje i zlostavljanje, a može obuhvatiti i drsko ponašanje na javnom mjestu prema drugim osobama kako bi bile dovedene u ponižavajući položaj," objasnio je Primorac.

Istraga o napadu na manifestaciju i dalje traje, a policija provjerava identitet svih sudionika incidenta.