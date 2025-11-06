Trojici protjerivača Srba određen istražni zatvor, sumnjiče se za dva kaznena djela. Još šest uhićenih u policiji...

Trojica osumnjičenih za protjerivanje pripadnika srpske manjine iz prostorija Gradskog kotara Blatine, izgred koji se odigrao u ponedjeljak predvečer, privedena su istražnom sucu splitskog Županijskog suda, koji im je odredio istražni zatvor.

Boravak iza rešetaka za dvojicu starijih osumnjičenika ("vucibatina mojih godina", kako je kazao predsjednik RH Zoran Milanović) te jednog mladića određen je po dva zakonska osnova: zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Inače, trojica privedenih sumnjiče se za dva kaznena djela – nasilničko ponašanje te kazneno djelo iz članka 126., stavka prvog Kaznenog zakona RH – povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Kako neslužbeno doznajemo, u splitskoj policiji privedeno je još šest osoba koje su trenutačno na kriminalističkoj obradi vezano uz isti događaj.

Skupina od pedesetak, mahom maskiranih osoba, potjerala je okupljene pripadnike srpske manjine iz prostorija GK Blatine, gdje su se trebali održati Dani srpske kulture uz gostovanje folkloraša iz Novog Sada, u organizaciji SKD "Prosvjeta".