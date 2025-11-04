Vukobratović: "Ljudi su o izlasku iz prostorija GK-a pregovarali kao taoci"

Dani srpske kulture u Splitu, ​koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se ​unatoč ​incidentu koji je jučer navečer izazvala grupa od 50-ak mladića na Blatinama. Grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uz​vikujući Za dom spremni​ tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.

Organizatori poručuju da će unatoč svemu danas u 12 sati u Alliance Francaise Split, ​u Marmontovoj ulici biti otvorena izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića​, a na otvaranju će biti i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba​ među kojima i predsjednik Prosvjete Nikol​a Vukobratović.

"Šokantno i neobično"

Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", komentirao je za N1 sinoćnji upad. "Bilo je svakakvih incidenata u različitim dijelovima zemlje - u Petrinji, prije nekoliko godina i napad u Uzdolju na stanovnike tog mjesta", podsjetio je, no naglasio da se ovaj umnogome razlikuje.

"Ono što je šokantno i neobično, zbog organiziranosti skupine koja je prekinula jedan događaj koji je teško mogao biti benigniji. Radi se o folklornom nastupu dječje skupine i zboru grupe umirovljenike koji u sklopu dana srpske kulture organiziraju događaj praktički samo za srpsku zajednicu", rekao je. Svi su napustili tribinu i događaj, uključujući ljude iz Novog Sada, potvrdio je predsjednik SKD "Prosvjeta".

"Posebno je uznemirujuće što se vidi i na snimkama, oni su de facto o sigurnosti izlaska iz gradskog prostora pregovarali kao da su taoci. Trenutačno su svi na sigurnom. Policija je nakon određenog vremena intervenirala i sada smo u situaciji da gledamo kako da ljude umirimo i osiguramo im elementarnu sigurnost", naglašava.

Kako to da policija nije znala?

"Nismo imali indikacija da bi se to moglo dogoditi, a to kako to da policija nije znala da će se preko 100 ljudi okupiti na vrlo organizirani način u maskama i izbaciti ljude iz gradskog prostora je nešto na što ne možemo dati odgovor, ali jako nas čudi i zabrinjava", rekao je u programu N1 Nikola Vukobratović.

Na pitanje što su im naredni koraci, predsjednik SKD "Prosvjeta" odgovara:

"Ne preostaje nam mnogo osim da pokušamo održati Dane srpske kulture. Podržavanje srpske kulture, kulturni amaterizam i izdavaštvo su naša osnovna misija i u skladu je s našom ustavnom ulogom kao organizacija nacionalnih manjina i statutarnim obavezama. Nemamo druge namjere niti mogućnosti nego provođenja svog programa po planu, a do koje mjere ćemo ga moći provoditi ne ovisi o nama. Ne postoje uvjeti za nastavak programa jer radi se o djeci, ljudima treće dobi i uzgred rečeno - ljudi miješane nacionalnosti. S obzirom na karakter događaja, ne znamo u kojoj će se mjeri u ovom mjestu, ali i mnogim drugim mjestima, moći obavljati ova aktivnost", naglašava.

Po njegovom dojmu, sam događaj ima svog organizatora i inicijatora te "netko direktno stoji iza toga", smatra i dodaje.

Što se dogodilo u u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu?

"Ovakav i slični događaji ne bi bi bili mogući da društvena atmosfera nije dovoljno pripremljena za to i da nije normalno ne samo prekidati događaje nego i zatočiti ljude u gradskom prostoru jer su srpske nacionalnosti", rekao je i zaključio da se za to stvaraju preduvjeti stvaranjem atmosfere straha".

Na pitanje je li im se javio netko iz vlade, kaže da ima saznanja da je bilo komunikacije između vladajućih i predstavnika srpske zajednice.

"Ne sumnjamo da postoji interes da nam se omogući djelovanje, ali u praksi smatram da su potrebni energičniji postupci da bi srpska manjina mogla ostvarivati svoja elementarna prava.", zaključuje Vukobratović.

Podsjetimo, sinoć oko 18 sati u prostorije Gradskog kotara Blatine je ušla grupa od pedesetak muškaraca, odjevenih u crne majice i kape. Obratili su se članovima "Prosvjete" poručivši im da na tom mjestu ne mogu održati nastup jer se, po njihovu mišljenju, u mjesecu u kojem se obilježava pad Vukovara "takav program ne bi trebao održavati".

Iz "Prosvjete" su naglasili da nije bilo fizičkog sukoba ni naguravanja, a neslužbeno se piše da se radi o članovima Torcide.

Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete, posvjedočio je za Novosti da su neki dizali desnicu u zrak i uzvikivali "Za dom spremni" i "Hrvatska, Hrvatska" te da je riječ uglavnom o mladim ljudima, po procjeni između 17 i 20 godina.