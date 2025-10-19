Gospodin Savršeni u nezaboravnoj avanturi s Rakelom: "Mnogi su zamjerali što ide s nama..."

Ovogodišnji 14. Balkan Rally bio je sve samo ne obična vožnja – 3.000 kilometara duga avantura kroz izazove, loše vrijeme i puno smijeha, uz glavnog “odgovornog” – Željana Rakelu, poznatog svjetskog putnika i pustolova. A društvo mu je ove godine pravio i Šime Elez, široj javnosti poznat kao Gospodin Savršeni.

„Prije 14 godina sam krenuo u ovaj projekt s trojicom prijatelja, a danas nas je 62. Ove godine smo išli na Gastro rally, jer spajamo strast prema motorima s uživanjem u lokalnim okusima i druženju“, rekao je Rakela, koji već godinama okuplja avanturiste željne nezaboravnih putovanja.

Ove godine posebnu je pažnju izazvao upravo Šime, koji se po prvi put našao u ulozi – motociklista. „Neki su prigovarali što ide s nama jer nije bajker, ali ja sam ga odlučio podržati. Nije nikad vozio motor, samo skuter – i moram reći da se snašao odlično“, kaže Rakela uz smijeh.

Elez priznaje da nije bilo lako: „Vrijeme je bilo loše, kiša nas je pratila danima. Morao sam stisnuti zube, znao sam da ne smijem zaustaviti cijelu ekipu.“

Rakela dodaje da Šime nije imao ni svu potrebnu opremu: „Spašavale su ga čizme koje smo u dva navrata lijepili trakom. To je prava rally škola – improvizacija i dobra volja!“