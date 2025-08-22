Gospodin Savršeni krenuo na 3.000 kilometara dalek put: "Spreman sam"

Ovogodišnje 14. izdanje Balkan Rallyja – Gastro bit će jedno od najuzbudljivijih do sada. Moto karavana, koja već godinama spaja ljubitelje dvaju kotača iz cijele regije, ove godine okuplja rekordnih 61 sudionika. Na ruti dugoj više od 3.000 kilometara, vozače čeka spoj avanture, prijateljstva, humanosti i gastronomije.

Poseban šarm događaju daju i ovogodišnji gosti: Šime Elez, široj javnosti poznat kao Gospodin Savršeni, pridružuje se rallyju u ulozi sudionika, dok će srbijanski bajker i moto vlogger Čika Story, popularan na YouTubeu, snimati reportažu i prenositi anegdote i doživljaje s puta.

Jutros je motoristička avantura krenula sa splitskog Smokovika, a na Dalmaciji Danas ćemo Balkan Rally pratiti dnevno sljedećih devet dana i 3000 kilometra.

"Sve je spremno za polazak, nikad spremniji. Evo čeka nas 3 tisuće kilometara u devet dana", poručio je Elez.

"Imamo još 10 minuta lijepog vremena, a onda nam kreće nevera. Ekipa je spremna, tu nas je 62-oje. Pratite nas", kazao je Željan Rakela, organizator Balkan Rallyja, uoči polaska.

Danas kolona kreće iz Splita, nakon čega slijedi check point ručak u Trebinju, a u večernjim satima dolazak u Pljevlja i zajednička večera.

Drugog dana, 23. kolovoza, sudionici će posjetiti ustanovu za djecu s poteškoćama u razvoju i uručiti donaciju. Potom ih očekuje niz aktivnosti: besplatno kajakanje, rafting na Tari, panoramska vožnja Durmitorskim prstenom i zip line. Večer završava zajedničkom večerom i druženjem. Treći dan, 24. kolovoza, rally nastavlja put prema Gevgeliji i Dojranu u Sjevernoj Makedoniji, a zatim i ranije planiranom trasom: Kalambaka – Vlore – Ohrid – Ulcinj – Split.