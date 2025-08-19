BALKAN RALLY Spektakl pod vodstvom poznatog Splićanina. Sve nam je otkrio: "Očekuje nas prava vožnja kroz okuse, mirise i osmijehe"

Ovogodišnje 14. izdanje Balkan Rallyja – Gastro bit će jedno od najuzbudljivijih do sada. Moto karavana, koja već godinama spaja ljubitelje dvaju kotača iz cijele regije, ove godine okuplja rekordnih 61 sudionika. Na ruti dugoj više od 3.000 kilometara, vozače čeka spoj avanture, prijateljstva, humanosti i gastronomije. Poseban šarm događaju daju i ovogodišnji gosti: Šime Elez, široj javnosti poznat kao Gospodin Savršeni, pridružuje se rallyju u ulozi sudionika, dok će srbijanski bajker i moto vlogger Čika Story, popularan na YouTubeu, snimati reportažu i prenositi anegdote i doživljaje s puta.

"Očekuje nas prava vožnja kroz okuse, mirise i osmijehe. Dobrodošli Šime i Čika Story, pred vama je jedinstvena avantura i energija koju nudi samo Balkan Rally", poručuje glavni organizator Željan Rakela za Dalmaciju Danas.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nova ruta zbog sigurnosti

"Umjesto planiranog prolaska kroz Srbiju, sudionici će prve dvije etape provesti u Crnoj Gori. – Zbog trenutne situacije u Srbiji i sigurnosnih razloga odlučio sam da prve dane održimo u Pljevljima i kanjonu Tare, što je ujedno i prilika da otkrijemo nove prirodne ljepote i sadržaje", objašnjava Rakela.

Kolona 22. kolovoza kreće iz Splita, nakon čega slijedi check point ručak u Trebinju, a u večernjim satima dolazak u Pljevlja i zajednička večera.

Drugog dana, 23. kolovoza, sudionici će posjetiti ustanovu za djecu s poteškoćama u razvoju i uručiti donaciju. Potom ih očekuje niz aktivnosti: besplatno kajakanje, rafting na Tari, panoramska vožnja Durmitorskim prstenom i zip line. Večer završava zajedničkom večerom i druženjem. Treći dan, 24. kolovoza, rally nastavlja put prema Gevgeliji i Dojranu u Sjevernoj Makedoniji, a zatim i ranije planiranom trasom: Kalambaka – Vlore – Ohrid – Ulcinj – Split.

Gastro avantura s natjecateljskim duhom

Ove godine rally dobiva i novu dimenziju – gastronomsku. U suradnji s projektom Gastro Tražilica, ruta je osmišljena tako da prolazi kroz neke od najboljih restorana na Balkanu. Sudionici će ih ocjenjivati tijekom puta, a na kraju će biti proglašena tri najbolja restorana čitave 3.000 kilometara duge avanture.

No, ni to nije sve – ovogodišnji pobjednik rallyja bit će onaj tko pokaže najbolji "gastro učinak". Na startu i na cilju sudionici će se vagati, a pobjednikom će biti proglašen onaj tko obiđe sve check pointe i pritom se najviše udeblja.

"Rally nije samo vožnja motorom. To je kombinacija avanture, prijateljstva, humanosti i uživanja u životu. A hrana i druženje su jednako važni kao i sama vožnja", naglašava Rakela.

Edukacija i sigurnost

Kako bi moto karavana protekla u najboljem redu, Rakela će u sklopu rallyja održati i posebno sigurnosno predavanje o grupnoj vožnji. Sudionicima će prenijeti svoja iskustva i praktične savjete kako bi putovanje proteklo sigurno i bez rizika.

Balkan Rally – Gastro od svojih početaka promovira vrijednosti zajedništva, tolerancije i humanosti. Osim što spaja bajkere iz različitih zemalja, rally svake godine uključuje humanitarnu dimenziju i ističe važnost solidarnosti.

Ove godine, s rekordnim brojem sudionika, posebnim gostima i gastro natjecanjem, Balkan Rally potvrđuje status jedne od najposebnijih moto manifestacija u regiji. Rakela zaključuje: "U svakom slučaju, Balkan Rally je mnogo više od obične vožnje. To je putovanje kroz ljude, okuse, pejzaže i vrijednosti koje nas povezuju. I zato je svaka nova etapa zapravo nova priča s potpisom".