Motoristi jednoglasni: "Ovo je najbolja janjetina u životu". Gastro tražilica objavila 1. epizodu s Balkan rallyja

Balkanske ceste ovih dana postaju pozornica jedinstvenog putopisnog serijala – Balkan Gastro Rally. Riječ je o devetodnevnoj motorističkoj avanturi koja na originalan način spaja vožnju kroz najljepše krajolike regije s istraživanjem autentične domaće kuhinje.
U prvoj epizodi ekipa Gastro tražilice, zajedno s motoristima, kreću na putovanje kroz Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Od veličanstvenih vrhova Durmitora i impresivnog kanjona Tare, pa sve do makedonske Gevgelije, poznate po gostoljubivosti i obilju hrane, serijal donosi spoj adrenalina, putopisnog duha i gastronomskih otkrića.
Veliki Intervju s Gatro tražilicom, odnosno Miroslavom Mirkovićem, moći ćete pročitati u ponedjeljak na Dalmaciji Danas.
Kolona od pedeset motociklista, stotine kilometara puta i desetine kulinarskih specijaliteta čine ovaj serijal neobičnim vodičem kroz Balkan – spojom motora, pejzaža i najbolje hrane koju regija može ponuditi.
Gastro iznenađenja nije nedostajalo, a vjerojatno će mnoge zanimati zašto je 60-ak ljudi, od kojih su većina iz Dalmacije, zaključilo da u životu nije kušalo bolju janjetinu…
Kako se noćna šetnja pretvorila u nešto sasvim neočekivano: Jedna noć u Ohridu
U Albaniji se događa turistička "eksplozija", koliko smo svjesni toga? Cijene su vidno povoljnije od hrvatskih, a domaćini izrazito ljubazni
Makedonija je gastro kraljevina Balkana: Doživjeli smo pravo kulinarsko savršenstvo - od kvalitete do kvantitete hrane
Dalmatinska ili crnogorska janjetina? Sudionici rallyja iskušali rafting na Tari, divili se vrhovima Durmitora pa pokazali veliko srce - prikupljena sredstva za djecu
VIDEO Šime Elez na Balkan rallyju: Doživio nenadan problem s motorom, ali avantura se nastavlja
"Gospodin Savršeni" zamalo zaglavio u Grčkoj: Kolege s rallyja stali uz njega, rješenje stiglo - iz Indije