Motoristi jednoglasni: "Ovo je najbolja janjetina u životu". Gastro tražilica objavila 1. epizodu s Balkan rallyja

Balkanske ceste ovih dana postaju pozornica jedinstvenog putopisnog serijala – Balkan Gastro Rally. Riječ je o devetodnevnoj motorističkoj avanturi koja na originalan način spaja vožnju kroz najljepše krajolike regije s istraživanjem autentične domaće kuhinje.

U prvoj epizodi ekipa Gastro tražilice, zajedno s motoristima, kreću na putovanje kroz Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Od veličanstvenih vrhova Durmitora i impresivnog kanjona Tare, pa sve do makedonske Gevgelije, poznate po gostoljubivosti i obilju hrane, serijal donosi spoj adrenalina, putopisnog duha i gastronomskih otkrića.

Kolona od pedeset motociklista, stotine kilometara puta i desetine kulinarskih specijaliteta čine ovaj serijal neobičnim vodičem kroz Balkan – spojom motora, pejzaža i najbolje hrane koju regija može ponuditi.

Gastro iznenađenja nije nedostajalo, a vjerojatno će mnoge zanimati zašto je 60-ak ljudi, od kojih su većina iz Dalmacije, zaključilo da u životu nije kušalo bolju janjetinu…