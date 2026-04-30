Vatrogasci imali niz intervencija: gorjela trava, smeće i šuma na Braču, pomagali i hitnoj

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u nekoliko slučajeva, među kojima su bila dva neprijavljena spaljivanja biljnog otpada te vježba evakuacije i gašenja u Osnovnoj školi Kamen.

Pripadnici DVD-a Split gasili su požar smeća u polupodzemnom spremniku te uklanjali grane s nogostupa.

Na području županije zabilježeno je više požara otvorenog prostora. U Ravnom Vrdovu opožarena je površina od oko 20 hektara, dok je na Braču, u mjestu Ložišća, izbio veći požar koji je zahvatio oko šest hektara šume, makije i niskog raslinja. Na terenu je bilo angažirano 15 vozila i 36 vatrogasaca, uz pomoć kanadera, a požar je lokaliziran u večernjim satima.

Požari su zabilježeni i u Brnazama, Zmijavcima, Trogiru i na području Jelse na Hvaru, gdje je izgorjelo više stotina kvadrata trave i raslinja.

Vatrogasci su intervenirali i u Kaštel Novom gdje su pomagali hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta, dok su u Solinu otvarali vrata stana.

Zabilježena je i prometna nesreća u mjestu Marovići, gdje su vatrogasci sudjelovali u tehničkoj intervenciji na terenu.