"Gospodin Savršeni" zamalo zaglavio u Grčkoj: Kolege s rallyja stali uz njega, rješenje stiglo - iz Indije

Humanitarni 14. Balkan rally ovih dana prolazi kroz jugoistočnu Europu, a više od 60 sudionika već je obišlo Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Grčku. U srijedu su stigli i do albanske Vlore, gdje ih je dočekalo novo poglavlje ovog pustolovnog putovanja.

No, rally je za jednog od najpoznatijih sudionika, Šimu Eleza, poznatijeg i kao “Gospodin Savršeni”, donio i neočekivane izazove. Već na dionici iz Crne Gore prema Makedoniji pojavio su se problemi – prvo s čizmama, a zatim i s motorom.

Zamjenski motor, ali i ekspresno rješenje

Kako bi ekspedicija nastavila bez zastoja, organizator rallyja je odlučio da se ne čeka ugradnja novog hladnjaka ulja na njegov Royal Enfield Classic 650, već je Šime preuzeo zamjenski motor CF 450. Svi troškovi pokriveni su jamstvom tvornice, a originalni motor bit će mu vraćen već sutra u Ohridu.

Dio koji je uzrokovao problem poslan je još jučer, danas je stigao, a već večeras bit će ugrađen. U svakom slučaju, Elez je u srijedu poslijepodne nastavio rally – i to bez ikakvih dodatnih troškova.

Podrška iz Hrvatske i s puta

Veliku ulogu u brzom rješenju imao je zastupnik Royal Enfielda za Hrvatsku, Novema Nova, koji je u najkraćem roku organizirao dostavu i servis.

“Posebno hvala ide ekipi koja je ostala uz mene u Kalambaki dok se čekalo rješenje – Grozdanovski, Biskupović, Perlain, Ćulav i Čika Story. Bez njih bi sve bilo puno teže”, poručio je Elez.

Rally ide dalje

Nakon posjeta znamenitim Meteorama, sudionici su u srijedu poslijepodne stigli u Albaniju, a u idućim danima nastavljaju put prema Ohridu. Motoekspedicija pokazuje da – unatoč problemima i izazovima – humanitarni duh i zajedništvo uvijek nalaze put.

Već u četvrtak ujutro rally kreće dalje, motoristi će za Ohrid u Makedoniji.